Türkiye’nin renkleri Altındağ’da toplandı

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Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkarak, Türk Halk Oyunları Geleneksel Kostümleri Sergisini Ulucanlar Sergi Salonu'nda açtı.Doğudan batıya Türkiye'nin tüm renkleri Ulucanlar Sergi Salonu'nda toplandı. Türk Halk Oyunları Geleneksel Kostümleri Sergisi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından açıldı. Sergi, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türkiye'nin 50 farklı yöresinden kültürel mirası gözler önüne serdi. Açılışa, Ankara İl Kültür Müdürü Kamil Özer, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı. Sergi 4 Kasım'a kadar açık kalacak.