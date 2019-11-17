Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

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ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana gelen kazada, takla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı sularında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı Şeker Köprü altı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Değirmenci yönetimindeki 06 EV 6696 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü Murat Değirmenci, yerde hareketsiz kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Murat Değirmenci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.