Sivrihisar’dan Ankaralılar’a davet

BUGÜN NELER OLDU

'in en büyük ilçesi Sivrihisar aynı zamanda Ankara'nın da komşusu. Ankara'ya yakınlığıyla da yeni bir gezi destinasyonu olmaya aday. Özellikle doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve yemekleriyle oldukça iddialı olan Sivrihisar, medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun da kesişme noktası. Ankara'dan Ege'ye geçişlerde mutlaka önünden geçilen bu şirin ilçenin daha da yakından tanınması için Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü girişimlere başladı. Sivrihisarlı Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' mısralarıyla Ankaralılara seslenen Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar için Nasreddin Hoca'nın 'Dünyanın merkezi' söylemini de kullanıyor. 'İlçemizin en önemli değerlerinden biri olarak tüm dünya tarafından tanınan Nasreddin Hoca'mızın sözleriyle 'Dünyanın Merkezi' Sivrihisar'ımıza tüm Ankaralılar'ı bekliyoruz ' diyen Hamid Yüzügüllü, ziyaretçilerin keyifli bir gezi programı yaşayacağını söyledi. İşte ilçede gezilecek yerler:Ulu Camii.Tarihi Ermeni kilisesi.Saat Kulesi ve Seyir Terası.Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi.Alemşah Kümbeti.Aziz Mahmut Hüdai Camii.Kılıç Mescidi.Frigya'nın en önemli kentlerinden biri olan Pessinus Antik Kenti.Zaimağa Konağı.