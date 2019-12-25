Otomobile merak sardı tamirci oldu

BUGÜN NELER OLDU

Zeynep Özkan'ın motorlu taşıtlara karşı ilgisi vardı. Bu merakının hobi olarak kalamayacağını düşündü. Merakını meslek olarak devam ettirmesi gerektiğine karar verdi. 12 yıl önce sanayide çırak oldu. Bununla yetinmedi. Ahi Evran Meslek Eğitim Merkezi'ne kaydoldu. Sanayide 7 yıl sigortasız çalıştı. Bir yandan eğitimini sürdürdü. Motor sporlarıyla da uğraşıyordu. Lisanslı hakem oldu. Küçük atölyelerden büyük işletmelere geçme zamanı gelmişti.Bunun için 45-50 yere iş başvurusu yaptı. Erkek işi için yaptığı başvurular herkesi şaşırttı. Bazıları 'Senin adın Zeynep mi Zeynel mi?' diye sordu. Gittiğim hiçbir yer geri dönüş yapmadı. Bir işletme ona güvendi. Orada 3 yıl çalıştı. 2010 yılında Gazi Teknik Lisesi'nde elektromekanik okudu. Okulu bitirdiğinde Türkiye'de de ilk kadın teknikerdi. Çalıştığı yerde yarışlara gitmesine ve eğitim görmesine izin verilmeyince istifa etti. Otomotiv mühendisliğine puanı tutuyordu. Ama Ankara'da hem okuyup hem çalışabileceği üniversite yoktu. Akşam okuyabileceği mühendislik programı yoktu. O da Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nu gitti.ZEYNEP usta meslektaşı erkeklerden dert yandı kadınlara da çalışma hayatıyla ilgi öneride bulundu: Erkekten bir kuruş bile almasınlar ve kendilerini geliştirsinler. Biz hazineyiz ama kendimize dönmemiz lazım. Nelerden hoşlanıyoruz bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Hemcinslerimden genellikle hep olumlu dönüşler alıyorum. Erkeklerden tepki alıyorum. Elinin hamuruyla evde işinle ilgilen diyorlar. Ben burada olmak istiyorum. Ben bu işi seviyorum. Küçümseme var. Amacım sesimi duyurmak ve ilklere imza atmak.65 erkek öğrenci içinde tek kadın öğrenciydi. Okulu bölüm birincisi olarak bitirdi. Stajını Almanya'da yaptı. İstanbul'da çalıştı. İş hayatı sırasında Türkiye'de isim yapmış birçok ustayla tanıştı. Katıldığı yarışmada ilk 3'e girdi. Şu an Level 3 ustası olarak çalışıyor. Zeynep ustaya göre teknoloji elektrikli arabalara doğru gidiyor. Artık sök tak yapmak istemiyor. Onu erkek meslektaşlarından farklı kılan mesleğini okuyarak desteklemesi.Zeynep ustasının şimdiki hedefi teknikerlikten mühendisliğe yükselmek. Mühendislik okumak istiyor. Arabayı eline aldığı zaman her şeyi yapabiliyor. Bakım onarımını yapıyor şanzıman yağını değiştiriyor. Sileceğine diskine balatasına bakıyor.