Yeni şampiyonlar yetişiyor

ürkiye Yüzme Federasyonu Başkan Erkan Yalçın, 3 yıl önce iş başı yaptıklarında yüzücülük ailesine söz verdiklerini hatırlatarak,dedi. Görev dönemini değerlendiren Yalçın'ın geniş açıklamasından öne çıkan sözleri şöyle: "Geldiğimiz zaman federasyon karması, minikler, yıldızlara uzanan yol, çok küçük bir yoldu. Minikler yok denecek kadar azdı, altyapımız sınırlı bir sayıdaydı.Geçen seneden bugüne barajları yüzde 30 zorlaştırdığımız halde bugün bu dereceleri ve kalabalığı alabiliyoruz. Sürdürülebilir bir başarı bizim kriterimiz ve temel felsefemiz."Yeterlimi? Elbette değil. Niye? 85 milyon nüfuslubir ülkede eğitim ve öğretimde 20 milyonçocuğumuzun olduğu noktada söylemişolduğumuz rakamlar, 4 bin 500'leryeterli değil. İnşallah 2023 hedefinde burakamların 10 bin olmasını amaçlıyoruz.Bunu ne kadar genişletirsek, bu seçimi500 kişi, bin kişi üzerinden yaptığımız zamanbu başarı katlanacaktır."4 madalyamızı biliyorsunuzki saliselik farkla kaçırdık. 6finalimiz, 6 yarı finalimiz var.Dün ile bugünarasındaki fark, bana sorarsanız, dünlerdekatılımcı olan bir Türkiye, bugünlerde iddialıbir Türkiye."Tarihimizdeİlk defa takım sıralamasında İtalya'dansonra 2'nci olduk. İsviçre'deki MultinationŞampiyonası'nda tarihimizde ilkleri yaparak1'inci olduk. Türkiye'mizin dünyayabakışı nasılsa biz de aynı bakışı yüzmedegöstermek zorundayız. Çünkü biz milletimizeinanıyoruz ve onlara güveniyoruz."Yüzmede zaman zaman havuz sıkıntısı yaşandığını ancak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ciddi anlamda emek sarf ettiğini belirten Erkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki şu an itibarıyla yapılan anlaşma 28 üniversite üzerinden, bunun 70'e çıkacağı çalışmaları var. Bunun kriterleri de ilerleyen zamanlarda anlatılacak, bu çocuklarımız buraya burs sistemiyle girecek. Bu bizim için tarihi bir olay, sporculuğun devamlılığı açısında bir olay."Bu sistemin devamlılığı için, bizim temel felsefemiz sürdürebilir bir başarının devamını sağlamak. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vakıf üniversiteleri ile imzaladığı anlaşma kapsamında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular tam burslu okuyabilecekler. Bakanımız Kasapoğlu'na huzurunuzda teşekkür ediyorum."

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