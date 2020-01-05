Yeni şampiyonlar yetişiyor

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ürkiye Yüzme Federasyonu Başkan Erkan Yalçın, 3 yıl önce iş başı yaptıklarında yüzücülük ailesine söz verdiklerini hatırlatarak, ''Biz yüzmeyi ihya ve inşa edeceğimize söz verdik. Bugün geldiğimiz noktada evet, yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz"
dedi. Görev dönemini değerlendiren Yalçın'ın geniş açıklamasından öne çıkan sözleri şöyle: "Geldiğimiz zaman federasyon karması, minikler, yıldızlara uzanan yol, çok küçük bir yoldu. Minikler yok denecek kadar azdı, altyapımız sınırlı bir sayıdaydı. Ankara'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yaptık, proje kapsamında yaklaşık bin 381 yüzücümüzü finalde yüzdürdük.
Geçen seneden bugüne barajları yüzde 30 zorlaştırdığımız halde bugün bu dereceleri ve kalabalığı alabiliyoruz. Sürdürülebilir bir başarı bizim kriterimiz ve temel felsefemiz."
2023 HEDEFİ: 10 BİN ALTYAPI SPORCUSU
''Geçen sene Trabzon'da yaptığımız yarışta yine aynı şekilde bin 250 sporcumuz vardı bu sene ise bin 381.
Yeterli
mi? Elbette değil. Niye? 85 milyon nüfuslu
bir ülkede eğitim ve öğretimde 20 milyon
çocuğumuzun olduğu noktada söylemiş
olduğumuz rakamlar, 4 bin 500'ler
yeterli değil. İnşallah 2023 hedefinde bu
rakamların 10 bin olmasını amaçlıyoruz.
Bunu ne kadar genişletirsek, bu seçimi
500 kişi, bin kişi üzerinden yaptığımız zaman
bu başarı katlanacaktır."
TARİHİMİZDE HEP İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK
"Avrupa kısa kulvardan geldik ve tarihi bir başarıyla geldik. Kendi stillerinde tarihte ilkleri yaptılar, hakeza Emre Sakçı, Ümitcan ve diğer ekip, çok güzel yarışlar çıkardılar.
4 madalyamızı biliyorsunuz
ki saliselik farkla kaçırdık. 6
finalimiz, 6 yarı finalimiz var.
Dün ile bugün
arasındaki fark, bana sorarsanız, dünlerde
katılımcı olan bir Türkiye, bugünlerde iddialı
bir Türkiye." "Tarihimizde böyle bir başarı yok, biz ilk defa takım sıralamasında erkeklerde ve kadınlarda 1'inci olduk.
Tarihimizde
İlk defa takım sıralamasında İtalya'dan
sonra 2'nci olduk. İsviçre'deki Multination
Şampiyonası'nda tarihimizde ilkleri yaparak
1'inci olduk. Türkiye'mizin dünyaya
bakışı nasılsa biz de aynı bakışı yüzmede
göstermek zorundayız. Çünkü biz milletimize
inanıyoruz ve onlara güveniyoruz."
KASAPOĞLU'NUN KATKISI BÜYÜK
Yüzmede zaman zaman havuz sıkıntısı yaşandığını ancak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ciddi anlamda emek sarf ettiğini belirten Erkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki şu an itibarıyla yapılan anlaşma 28 üniversite üzerinden, bunun 70'e çıkacağı çalışmaları var. Bunun kriterleri de ilerleyen zamanlarda anlatılacak, bu çocuklarımız buraya burs sistemiyle girecek. Bu bizim için tarihi bir olay, sporculuğun devamlılığı açısında bir olay." "inşallah 2020'den sonra 2021 ve 2024 arası, 2020'nin ilk çeyreğinde başlayacağımız U21'i kuruyoruz.
Bu sistemin devamlılığı için, bizim temel felsefemiz sürdürebilir bir başarının devamını sağlamak. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vakıf üniversiteleri ile imzaladığı anlaşma kapsamında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular tam burslu okuyabilecekler. Bakanımız Kasapoğlu'na huzurunuzda teşekkür ediyorum."