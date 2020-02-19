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Omurga eğriliğine çözüm

Omurgasındaki eğrilik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 10 yaşındaki , ’de nadir olarak uygulanan ‘ipli skolyoz’ ameliyatı sayesinde dik yürüyebilecek

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Omurga eğriliğine çözüm
SKOLYOZ hastalığının tedavisinde kapalı yöntemle uygulanan ipli skolyoz ameliyatı, doğuştan omurga eğriliği bulunan Ayşenur'un yüzünü güldürdü. Ankara Şehir Hastanesi'nde Ortopedi Travmatoloji ve Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı hekimleri tarafından yapılan operasyonla, Ayşenur'un omurga eğriliği düzeltildi. Ameliyat sonrasında kısa sürede yürümesi düzelen ve boyu uzayan Ayşenur Songur, "İyiyim, yürürken boyum uzadı. Çok mutluyum" dedi.Ankara Şehir Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Ana Bilim Dalı Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Atıf Aksekili, kapalı olarak bilinen torokoskopik yöntemde ise göğüs boşluğunda açılan küçük deliklerden omurların kamera eşliğinde vidalandığını ve bu vidalara gerdirilen banda ip geçirildiğini anlattı. Aksekili, "Uzun dönemde uyguladığımız torokoskopik skolyoz ameliyatı omurganın S şeklinin düzelmesini sağlarken, omurga hareket açıklığı korunmuş olacak. Ayrıca hastanın normal omurga gelişimi devam edecek Bu operasyon Türkiye'de özel izinle nadir merkezlerde yapılıyor" dedi.

DAHA AZ KESİ İLE YAPILABİLİYOR
Göğüs Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Koçer "Hastanın ameliyatının risklerini en aza indirip, ameliyatın başarısını artırmayı hedefliyoruz. Torokoskopik ameliyatları başta akciğer rahatsızlıklarında kullandığımız gibi artık skolyozu düzeltmekte de kullanabiliyoruz. Daha az cerrahi kesi ile skolyoz ameliyatları gerçekleştirilebiliyor" ifadelerini kullandı.

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Omurga eğriliğine çözüm
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