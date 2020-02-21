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ETIMESGUT Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde doğumhane servisi törenle hizmete açıldı. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi bünyesinde Doğumhane Ünitesi ve Gebe Okulu açıldı. Doğumhane içerisinde sezaryen ameliyathanesi, 4 travay-doğum-lohusa (TDL) odası, 10 yataklı anne/uyum oteli yer alıyor. Hastanede 8 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görev yapmakta olup, doğumhane içerisinde 9 ebe, 1 tıbbi sekreter, 1 taşıma personeli ve 2 temizlik personeli görev yapıyor. Hastane bünyesinde 'Gebe Okulu'da hizmete girdi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi uzmanı, sorumlu ebe, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenin görev yaptığı Gebe Okulu poliklinik 1. katta hizmet veriyor. Açılışta doğumhanenin ilk hastası olan Sevde Seza Buyraz ve bebeği ziyaret edildi. Yeni doğan Buyraz bebeğe Genel Müdür Ataseven ve İl Sağlık Müdürü Gülüm tarafından çeyrek altın ve bebek takımı hediye edildi.