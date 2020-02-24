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1000 sayı barajını aştı, ödülünü parkede aldı

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
1000 sayı barajını aştı, ödülünü parkede aldı
MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza attı. Gösterdiği performansla kariyerinde bin sayı barajını geçen Mustafa Baki Görür, ödülünü maç öncesi Mamak Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Başer ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Asbaşkanı Ramazan Koçak'ın elinden aldı. Mustafa Baki Görür, "Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için son derece mutluyum. Kariyerim için önemli bir başarı elde ettim. Tabi bu bireysel başarı ancak basketbol bir takım oyunu. Şuan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter döküyoruz. Amacımız Mamak'ı en iyi yerlerde temsil etmek" ifadelerini kullandı.
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