1000 sayı barajını aştı, ödülünü parkede aldı

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza attı. Gösterdiği performansla kariyerinde bin sayı barajını geçen Mustafa Baki Görür, ödülünü maç öncesi Mamak Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Başer ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Asbaşkanı Ramazan Koçak'ın elinden aldı. Mustafa Baki Görür,ifadelerini kullandı.