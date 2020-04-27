Ünal, Kızılay ile beraber yemek dağıttı

Ankara Şubesi'nin hayırseverlerin katkısı ile günde 12 bin 500 kişiye sıcak yemek çıkartıp, önceden belirlenen adreslere dağıtımda bulunduğunu öğrenen Ünal, hemen harekete geçti. 1 gün boyunca sıcak yemek dağıttı. Ünal, " Koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın yollarını ararken Kızılay'dan arkadaşları aradım. Ne gibi bir yardımım olabilir diye. Onlar da Gönüllü olarak Ankara'nın muhtelif bölgelerindeki sıcak yemek dağıtımına katılıp katılamayacağımı sordular. Bende memnuniyetle katılabileceğimi belirttim. Belirlenen mıntıkada buluşup güzelce paketlenmiş sıcak yemekleri arabalarımıza aktardık. Ve tespit edilmiş adreslere arkadaşlarımızla birlikte bir bir yemekleri teslim ettik" dedi Durumu müsait olanların katkı vermelerini isteyen Ünal, " Çocukların gözlerindeki ışıltıyı, ablaların gözlerindeki teşekkür ifadesini görmek bizleri oldukça mutlu etti. Daha önce de ara ara katıldığımız bu çalışmalara Yardımlaşma, Dayanışma ayı Ramazan sonrasında da mümkün olduğu vakitlerde devam edeceğim inşallah. Vakti müsait olanların Kızılay Gönüllüsü olmalarını. Durumu müsait olan hemşehrilerimizin de Kızılay'da pişen aşa katkı vermelerini tavsiye ederim" diye konuştu.