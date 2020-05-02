Pursaklar’ın insanüstü korona mücadelesı

Vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamaları için gerekli bütün çalışmaları tedbirleri hayata geçireceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ''Rutin olarak sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarını bu dönemde yoğunlaştırarak sürdürme kararı aldık. Panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak, kişisel hijyene dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi hemşehrilerimizle birlikte sürdüreceğiz. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tedbirler çerçevesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Hijyene dikkat edeceğiz ve kalabalık yerlerden uzak duracağız. 'kişisel bakım ve temizlik' en büyük tedbirdir. Gerekli olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayacağız" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK: DRONE İLE DEZENFEKTE

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin her gün dezenfekte edildiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ''Hemşehrilerimizin gün içinde kullandığı taksi durakları, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, ibadethaneler, muhtarlıklar ve sosyal yaşam alanları gibi virüsün yayılım göstereceği alanlarda dezenfekte çalışması yürüterek, virüsten hemşehrilerimizi korumaya çalışıyoruz. Koronavirüse karşı Türkiye'de daha önce denenmemiş olan bir yöntemi hayata geçirerek ilçemizi insansız hava aracı olan Drone'larla artık havadan da dezenfekte ediyoruz. Önemli olan hemşehrilerimizin sağlığı. Belediye olarak ilçemizin temizliği ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bu sebeple ilçemizde yeni bir dezenfekte uygulaması başlattık. İlçemizi steril hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.