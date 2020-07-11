Ankara Demir kepenk indirdi

ürkiye Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili aldığı karar ortalığı karıştırdı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'tan lider Bandırmaspor şampiyon ilan edilirken, 2 ile 5. sıralar arasındaki kulüplerin play-off oynamasına hükmedildi. Bu karara sert tepki gösteren Ankara Demirspor yönetimi, dün futbol camiasını şoke eden bir karar aldı ve ligden çekilerek profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını duyurdu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sırada yer alan yer alan Başkent ekibi, şampiyon olma şanslarının ellerinden alındığını ve playoff oynamaya mahkum edildiklerini duyurarak böyle bir karar aldıklarını bildirdi.

HAKKANİYETLİ BİR KARAR DEĞİL



Ankara Demirspor yönetiminin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "57 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Ankara Demirspor'un lig devam etse matematiksel olarak şampiyonluk şansının çok yüksek olduğu açıkken söz konusu kararla play off oynatılmasını hakkaniyetli bulmuyoruz. Fikstüre göre ilk maçında ligden çekilen Elazığspor'da 3 puan alacak kulübümüz, şampiyonluk mücadelesi verdiği en önemli 2 rakibiyle evinde oynayacak. Kırşehir deplasmanına gidecek, sondan 2. Niğde Anadolu FK ve ligden düşen Kardemir Karabük ile oynayarak ligi bitirecekti. Söz konusu durum göz önüne alındığında Türkiye liglerinde en fazla şampiyon olma şansına sahip takımın Ankara Demirspor olduğu görülecektir. Pandemiden dolayı maçların oynatılmaması kararı alınıp düşecek takımlara uygulanan matematiksellik ilkesinin kulübümüze de uygulanması gerekirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun doğru bulmadığımız 08.07.2020 tarihinde aldığı karara itiraz ediyor ligden çekilme, playoff maçlarını oynamama ve profesyonel futbol şubemizi kapatma, profesyonel futboldan çekilme kararı aldığımızı Türk spor kamuoyuna ilan ediyoruz."

KADERİMİZİ BELİRLEDİLER



SABAH'a konuşan Ankara Demirspor Kulübü'nün yetkilileri, şampiyon olma ihtimalleri olan ligde play-off oynamak zorunda bırakıldıklarını belirterek, "Haftalarca lider olduk. Şimdi 3 puan farkla 2. sıradayız. Biz ya kalan maçlar oynansın ya da ilk 2 şampiyon olarak tescil edilsin istedik. Üstelik lider Bandırmaspor ile maçımız vardı. Belki de direkt şampiyon olup TFF 1. Lig'e çıkacaktır. Masa başında kaderimizi belirlediler" ifadelerini kullandılar.