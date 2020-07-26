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“Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli”

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
“Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli”
BAŞKAN Balcı, "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak. Bu nedenle anne babalardan çocuklarını bu tür sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir" ifadelerini kullandı. Altındağ'da yetkili kurumlar tarafından belirlenen hijyen kurallarına harfiyen uyulduğunu da vurgulayan Balcı, "Tüm tesislerimizde olduğu gibi, Gençlik Merkezlerimizde de aynı kurallar geçerli. Yayınlanan genelgeye göre merkezlerimizde maske takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart. Çocuklarımızın ateş ölçümleri yapılacak. Merkezlerimizi ilaçlıyor, gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
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“Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli”
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