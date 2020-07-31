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Bayram hedıyesı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun koronavirüs sürecinde Çankaya Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal gruplarına destek olan 1001 üyesi, ilkokul öğrencilerine bisiklet ve top armağan edildi

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Bayram hedıyesı
ÇANKAYA ilçesindeki Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Mete Buhara, çocukların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Buhara, çocuklara bisikletlerini gerekli tedbirleri aldıktan sonra kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Törende söz alan öğrenciler de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Kaymakam Buhara ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör'den hediye bisikletlerini alan öğrenciler, sevinçlerini okul bahçesinde gezerek yaşadı. Etkinliğin ileriki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
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Bayram hedıyesı
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