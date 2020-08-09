Gölbaşı, Ankara’nın çehresini değiştirecek

Gölbaşı'nın Ankara'nın da çehresini değiştireceğini belirten Başkan Ramazan Şimşek katılımcılara teşekkür etti. Büyük Gölbaşı Merkez Projesinin etaplarını tek tek anlatan Başkan Ramazan Şimşek, Üniversiteliler Caddesi çalışmaları ile ilk etabın çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu. "Büyük Gölbaşı Merkez Projemizin başlangıç projesi olan Üniversiteliler Caddesi ile hem ilçedeki 25 bin öğrencimizin Gölbaşı'nda sosyal hayatını dolu dolu yaşamasını hem de ticaret hacmimizin artmasını hedeflemekteyiz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Ramazan Şimşek şöyle devam etti: " Üniversiteliler Caddesi sosyal tesis imkanları ile tüm öğrencilerimizin vakitlerini kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak. Bu nedenle ismini üniversiteliler caddesi olarak seçtik. Amacımız Ankara'da kendilerini iyi hissedecekleri, keyifle dolaşabilecekleri aynı zamanda sosyal aktivite alanları bulabilecekleri bir yeri onlara tahsis etmekti. Yaz kış doyasıya zaman geçirme imkanı bulacak gençlere spordan yürüyüş yollarına, restorandan mağazaya bir çok alanda sosyalleşebilecekleri imkanlar sunmaktan mutluluk duyuyoruz"



İMZA NİTELİĞİNDE BİR PROJE

"MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin destekleri ile hayata geçirmekten gurur duyduğumuz BGMP'yi 9 etapta tamamlamayı hedeflemekteyiz" diyerek proje detaylarını anlatan Başkan Şimşek, Gölbaşı şehir merkezinde bulunan Konya yolu hattı başta olmak üzere tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanların tek bir dille ''Türk Destanları'' teması ile tasarlanıp Gölbaşı ile özdeşleştireceklerini duyurdu.