Ankaragücü’ne Antep freni!

Ankaragücü'nün Süper Lig'deki iyi gidişi dün Gaziantep FK maçıyla sona erdi: 2-0. 18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı. 22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 68. dakikada Enver Cenk Şahin'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 70. dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı: 1-0. 90+5. dakikada kontratakta topu alan ve ceza sahasına giren Enver Cenk Şahin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk Şahin, farkı ikiye çıkardı. VAR ile kısa bir görüşme yapan hakem Alper Ulusoy golü geçerli saydı: 2-0. Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in dedesi Mehmet Aksoy vefat etti. Kulüp hesabından yayımlanan başsağlığı açıklamasında, "Başkanımız Sayın Fatih Mert'in dedesi Mehmet Aksoy, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" denildi. Mert de sosyal medya hesabından "Cenazesi defnedilmiştir. Cenazeye gelmek isteyen herkese teşekkür ederim. Rabbimden dedeme rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.GAZIANTEP FK'nın teknik direktörü Sumudica alışageldik agresif tavırlarını dün de sürdü. 23. dakikada Ankaragücülü futbolcuların hareketlerini zaman geçime olarak düşünen Rumen hoca, 'Time' (Zaman) diye hakeme seslenince sarı kartla cezalandırıldı. Bunun üzerine elindeki su şişesini yere fırlatan Sumudica geçen haftaki BŞB Erzurumspor maçında da sarı kart görmüştü.