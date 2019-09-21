İstanbul müze şehir olacak

BUGÜN NELER OLDU

2000'li yılların başında Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ve İstanbul Modern'in arka arkaya açılması sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin kültür sanat hayatında önemli bir heyecan yaratmıştı. Fakat geçen yıllarda böylesi müze dalgası heyecanı bir daha yaşanmadı. Şimdilerde ortaya çıkan manzaraya bakacak olursak rahatlıkla kültür sanat hayatımızda yeni bir müzeler dalgasıyla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.İstanbul'da Evliyagil Dolapdere, Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müze'nin açılışları bunun göstergeleri. Fakat müjdeyi verelim, bu müze dalgası burada bitmeyecek 2021'e kadar özellikle İstanbul'da pek çok müze ve sanat merkezi açılacak. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli üç yıllık bir dönemde açılacak müzelerin 5 milyar dolarlık bir yatırıma tekabül ettiğini söyleyerek "Bu süreç bittiği zaman İstanbul kültür sanat alanında dünyada ilk beşe girebilecek" diyor. Biz de bu müze ve sanat merkezlerinin neler olduğunu ve ne zaman açılacaklarının peşine düştük.Galataport kapsamında yıkılan İstanbul Modern şimdilerde Beyoğlu'nda geçici mekanında tam gaz hizmet vermeye devam ediyor. Fakat bir yandan da eski yerinde yeni binasının inşaatı devam ediyor. Müzenin yeni binası Renzo Piano tarafından tasarlandı. 2021'de müzenin yeni binasına taşınması planlanıyor. Böylece İstanbul Modern eski yerinde kaldığı yerden sanat hayatımıza yön veren mekanlardan biri olarak hizmet etmeye devam edecek.Bu yılın başında İstanbul'da açılan Evliyagil Dolapdere'nin küratörü Beral Madra. Kar amacı gütmeyen müze resim, heykel, fotoğraftan enstalasyon, performans sanatı ve yeni medyaya kadar uzanan bir çeşitlilikle solo ve grup sergilerine yer vermeyi planlıyor. Şimdilerde, 16. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında müzede küratörlüğünü Beral Madra'nın üstlendiği Tek Bir Usta Seç: Doğa başlıklı bir sergi yer alıyor.İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi'nin tematik anlamda müzeleştirilmesi kapsamında çalışmalara devam ediliyor. 2021'in Kasım ayında da bu çalışmaların sonuçlanması planlanıyor.Magnaura Sarayı, Doğu Roma'yı kuran Bizans İmparatoru 1. Konstantin tarafından İstanbul'a yerleştikten sonra günümüzde Sultanahmet olarak bilinen yerde inşa edilen dört büyük saraydan en büyüğü olarak biliniyor. 425 yılında Bizans İmparatoru 2. Teodosius'un talimatıyla üniversite olarak hizmet vermeye başlayan saray, Avrupa'nın ilk üniversitesi olarak kabul ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı müze yapmak için çalışmalara başlamıştı. 2021 Aralık'ında müzenin açılması planlanıyor.Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Uluslararası boyuttaki performansları karşılayacak şekilde, çağdaş gereksinimler ve güncel teknolojilere uygun olarak yeniden yapılan AKM'nin 2020'nin Aralık ayında açılması düşünülüyor. Sahne sanatlarından sinemaya, plastik sanatlara pek çok sanat disiplinine ev sahipliği yapacak AKM'nin eskisi gibi şehrin kültür hayatının odağında olması bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak İstanbul Müzesi, şehrin 8 bin 500 yıllık tarihini anlatmayı hedefleyen önemli bir mekan olacak. 38 bin metrekarelik bir alanda şehrin tarihini anlatan kalıcı sergilerin dışında müzede kütüphane, çocuk atölyeleri, gösteri salonları, sergi salonları da yer alacak. 2021'in sonunda açılması planlanan müze, bir anlamda İstanbul'un hafızası olarak işlev görecek.Karaköy-Beyoğlu arasında hizmet veren dünyanın en eski ikinci metrosu olan tünel fünikülerin Cer Binası'nın bir müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Hem füniküler hattının, hem de şehir ulaşımının tarihi ele alan bu müzenin 2020'nin Ağustos'unda açılması planlanıyor.Bizans İmparatorluğu'nun son yıllarında kullanılan, Eğrikapı- Ayvansaray arasındaki Blahernai Sarayı'ndan günümüze kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı'nın 2017'de müze olmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda uzun zamandır çalışmalar yapılıyordu. Müzenin önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor. Müze, Osmanlı sanatları arasında büyük öneme sahip olan çini üzerine yoğunlaşacak.Anemas Zindanı olarak adlandırılan mahzenler, İstanbul'un kara tarafı surlarının bitişiğinde Eğrikapı yakınında yer alıyor. Blahernai Sarayı'na ait oldukları anlaşılan mahzenler ile kuleler genişçe bir kompleks oluşturuyor. 2005'ten bu yana restorasyonu süren Anemas Zindanları'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bu yılın sonuna doğru müzenin açılacağı müjdesini vermişti. Aralık ayında müzenin açılması planlanıyor.Atatürk'ün isteğiyle kurulan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin, Fındıklı'daki yeni binası sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan müzenin henüz inşaatı tam anlamıyla bitmedi. Ama 16.İstanbul Bienali'nin ana mekanlarından biri de olarak şu an geçici olarak hizmet veriyor. Bienal bittikten sonra müzenin inşaatına devam edilecek ve 2020'nin Şubatı'nda müzenin açılması planlanıyor. Danışmanlığını Vasıf Kortun'un üstlendiği müzenin kültür hayatımıza önemli ölçüde katkı sunacağına kuşku yok.