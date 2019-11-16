Modakazanı

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA SİTESİ

Sürdürülebilir moda konusunda son beş yılda Google üzerinde yapılan araştırmalar yüzde 46 artmışken, bu konuda çalışan bir alışveriş sitesi kurulması kaçınılmazdı. Sürdürülebilir modayla ilgilenenlerin yüzde 48'inin ürünleri nasıl bulacağını ve satın alacağını bilmiyor olması yeni bir alışveriş sitesinin kurulmasına vesile oldu. Glami.eco sitesi sürdürülebilir moda çalışmaları yapan markaları müşterilerle buluşturuyor, bunlardan biri de Türk Knitts markası.



KRALİÇE GİBİ KOKMAK

Bir parfüm markası düşünün tam 1872 yılından beri parfüm üretiyor. Bir de bu markanın ürettiği parfümleri kraliyet aileleri kullanıyor. İngiliz Clive Christian işte tam böyle bir marka. İngiltere Kraliçesi'nin de kalbini çalan bu markanın Noble Collection isimli yeni koleksiyonunun içinde yılda iki kez açan Meksika yıldız çiçeği bulunuyor. Ve tabii ki kraliçe gibi kokmanın bedeli biraz pahalı. Parfümün 50 ml'si 3 bin 465 lira.



E-SPOR DÜNYASINI YAKALAMAK

Dünyanın önde gelen modaevleri için en önemli şey yeni nesli yakalayabilmek, kendini tanıtabilmek ve onları birer potansiyel müşteri haline getirebilmek. Belki de işte bu yüzden Louis Vuitton ve Riot Games iş birliği çok önemli. Daha önce Lightning karakterini marka yüzlerinden biri olarak kullanan Louis Vuitton, League of Legends Dünya Şampiyonası finalinde de turnuva galibine sunulan şampiyonluk kupasını taşıyan bir kasa tasarladı. E-spor meraklısı milyonlarca gencin kalbini çaldıkları kesin