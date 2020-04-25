Bu şarkı Sezen Aksu’nun armağanı

KİCKBOX'A

2000'li yılların sonunda Emel Müftüoğlu'nun küçük kızı olmaktan çıkıp müzik dünyasına Çağrı olarak adım attı. 2009 tarihli ilk albümü de kendi adını taşıyordu. 2014'e kadar single çıkarmaya devam etti.Sonra ona Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rastladık. Dizide 20 bölümden fazla oynadı. O dönemi "Sinema televizyon mezunu olduğum için kamera önü ve arkası hep ilgi alanımdı. Oyunculuk da hep yapmak istediğim işlerden biriydi" diyerek anlatıyor.Çağrı, geçen hafta ise yeni teklisi Dip'i çıkardı. İki yılı aşkın bir hazırlık süreci sonrasında yayınlanan şarkı Ozan Bayraşa imzalı düzenlemesi ve Çağrı'nın farklı yorumuyla dikkat çekiyor.- İki şarkı arasında 10 yıl var. Dünyada ve ülkemizde müzik adına çok şey değişti. Biz de günümüze uygun, modern soundda yeni bir şeyler yapmak istedik. Ama iki şarkının da hissi çok farklı değil. İkisi de duygusal ama aynı zamanda isyankar şarkılar aslında.- Tabii ki dezavantajları olduğunu biliyorduk ama bir şekilde de hayat devam ediyor. Dip'i yılın ilk günlerinde çıkarmayı planlamıştık fakat 2020 başladıktan sonra felaketlerin ardı arkası kesilmedi. Sonra da malum Covid-19 salgını başladı. Karantina sürecinin ne kadar uzayacağını öngöremediğimiz için şarkıyı çıkarmak için daha fazla beklemek istemedik.- Ozan'la çalışmaktan çok mutluyum. Müzik anlatışlarımız çok benziyor. Kendisi sadece aranjörüm değil aynı zamanda yapımcım. Onunla çalışmaya devam etmek istiyorum.- Sevgili Sezen Aksu'nun yapmış olduğu şarkıları dinlerken bu şarkıyı çok sevdim, çok istedim. O da bana armağan etti. Şarkının dilini ve duygusunu kendime çok yakın buldum. İnşallah siz de seversiniz.- Hayat mottosu zaten müzikle uğraşan herkese yardım etmek olan biri. Elini uzatabildiği herkese yardım etmekle tanınıyor. Benim en büyük şansım çocukluğumdan beri kendisinin yakınında olmak. Bugüne kadar hep çok büyük manevi desteğini duydum.- Keşke bilsem, inşallah değildir.- Yaptığım işleri gerçekten beğendiğini düşünüyorum çünkü beğenmediğinde açık açık söylüyor. Fikirlerine çok saygı duyuyorum ve zevkine çok güveniyorum. O yüzden de onun beğenmediği bir şeyi yapmak istemem.- Ben sevgimi ifade etmekte çok başarılı biri değilim. Burada iki-üç cümle ile annem hakkındaki düşüncelerimi anlatabileceğimi sanmıyorum ama kısaca bir insanın sahip olabileceği en iyi anneye sahibim.- Bana çok şanslısın dediklerinde neden bahsettiklerini anlayamayacak kadar küçük yaştaydım. Hep müzik yapmak istememin altında büyük ihtimalle bu kadar çok müzik insanıyla zaman geçirmiş olmam yatıyor olabilir.- Karantinada kendimi müzik adına geliştirmek için gitar çalışıyorum ve spor yapıyorum. Kitty benden memnun mu sorusu ise beni aşıyor, bunu ona sormamız lazım. Ama anladığım kadarıyla dışarıya çıkamamaktan mutsuz.- İleriye dönük karar alma ihtimalim çok yok çünkü maalesef şu an hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ozan Bayraşa ile Dip'in aranjesini bitirdikten sonra yeni bir şarkıya başlamıştık. Bir aksilik olmazsa onu bitirip çıkarmak istiyorum. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve üretmek insana iyi geliyor. Teknolojinin sunduğu imkanlara şükrediyorum. Yemek yapmak, yabancı dil öğrenmek ya da bir enstrüman çalmak... Kimin neye ilgisi varsa bu zorlu süreci bu şekilde değerlendirebilir ve avantaja çevirebilir diye düşünüyorum.- Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bence. Ama bize böyle öğrettiler. "Bütün karanlıkların sonunda bir ışık vardır" dediler. Bunun için karamsarlığa kapılmadan bütüm enerjimle hayata sarılıp, çok çalışacağım.- Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Salgından önce kickbox'a başlamıştım. Oyun oynamayı çok severim. PlayStation, Xbox ve Wii'deki oyunların çoğunu seviyorum. Bu oyunlar sayesinde müzik ve birçok spor dalı hakkında fikrim de oldu, mesela golf gibi.