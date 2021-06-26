7/24 şehirde yaşam

KONSER
İstanbul'un müzikal hikayesi
SÖZ yazarı, besteci ve saksafon sanatçısı Korhan Futacı
, konserlerinde müzisyen arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un kaosunu renkli bir müzikal hikayeye dönüştürüyor. Sanatçı bu özel performanslardan birini 30 Haziran Çarşamba günü Zorlu PSM
'nin Vestel Amfi'sinde gerçekleştirecek. Başlama saati 19.00.
Üç şair üç beste
GEDIK Sanat'ın projesiyle üç kadın şairimizin dizelerini besteleyen üç bestecimizin koro eserleri 28-29-30 Haziran tarihlerinde Gedik Sanat Youtube kanalından yayınlanacak. Projede; Ayten Mutlu
'nun Telefonda adlı şiirini Oğuzhan Balcı
, Didem Madak
'ın Ay Işıl'a Sığışmıştı adlı şiirini Enver Yalçın Özdiker
ve Gonca Özmen
'in Belki Sessiz adlı şiirini Mesruh Savaş
besteledi. Eserleri Türkiye'nin ilk ve tek kadın korosu Sirene yorumuyla izleyeceğiz.
PEK YAKINDA
Bahçede tiyatro
KÜÇÜKÇIFTLIK Bahçe Tiyatrosu, 28 Temmuz'da Kumbaracı 50'nin yeni oyunu Cyrano de Bergerac'ın prömiyerine ev sahipliği yapacak. Oyun saat 21.00'de başlayacak ve ertesi gün de sahnelenecek.
SERGİ
Ustalara saygı
TÜRKIYE'DE fotoğrafı sanata dönüştüren fotoğraf sanatçılarının eserleri, Ustalara Saygı fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluşuyor. Luca Fine Art Galeri'deki sergide; Ara Güler, Ersin Alok ve Gültekin Çizgen'in de aralarında bulunduğu dokuz büyük fotoğraf ustasının 1950 ila 1960 yılları arasında çektiği İstanbul fotoğrafları yer alıyor. Sergi 11 Temmuz'a kadar ziyarete açık.