Ibiza’da karnıyarığın işi ne?

Aubergine, Ibiza
'nın en güzel restoranlarından biri. Turistik değil. Evet, turistler Ibiza'da mutlaka gidilecek yerler listesinde bu restorana yer veriyor ama yerli halk da çok seviyor. Zeytin ağaçlarıyla çevrili samimi bir atmosfere sahip. Tarladan masaya mantığıyla hazırlanan ve organik ürünlerin kullanıldığı, sağlıklı yemeklerin yer aldığı bir menüsü var. Menüdeki bir yemek dikkatimizi çekiyor. "İçi kuzu eti, dana eti ve baharatlarla doldurulmuş Türk patlıcanı. Yanında da tahinli yoğurt" Açıklamayı okuduğumuzda "Aaa bu bizim karnıyarık değil mi?" diyoruz şaşkınlıkla. Haklıyız. Sunumu çok güzel, iştah açıyor. Fiyatı da 20 Euro. Yani yaklaşık 200 TL. İspanya
'nın eğlence adasında enerji toplamak isteyenler Aubergine'e gidip karnıyarık ısmarlıyor.