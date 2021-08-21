Yaz tatilinin son günlerinin tadını çıkarın

Okulların açılmasına sayılı günler kala yaz tatilinin son günlerinin de tadını çıkarmak lazım. Güneş, kum ve denizin tadını çıkaran çocuklar için şehre dönüşte büyük bir boşluk oluşabiliyor ama burada da yapılacak çok şey var. Bu hafta size İstanbul
'da çocuklarınızla iyi vakit geçirebileceğiniz etkinlik ve mekan önerilerim var. Şimdiden iyi eğlenceler...
Kundura Fabrikası'nda bir gün
Kundura Hafıza'nın bu yaz Beykoz Kundura'yı çocuklara açması oldukça güzel bir gelişmeydi. Eğer hâlâ haberiniz yoksa bugün ve yarın çocuklar için eğlenceli etkinlikler var. Kundura Dedektifleri İz Peşinde ve Kundura Fabrikası
'nda Bir Gün adlı iki atölye, disiplinler arası ve nesne odaklı oyunlaştırma yöntemleriyle çocukların tarih ve kültürle olan deneyimini zenginleştirecek. 8-10 ve 10-12 yaş aralığına yönelik yapılacak olan bu atölyelerde tüm malzemeler Beykoz Kundura tarafından sağlanıyor. Etkinliklerin amacı da çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilincini uyandırmak...
Aileler için keyifli bir mekan
Yeni açılan ve çok dikkatimi çeken bir mekandan bahsedeceğim size. Dikkatimi çekti çünkü bir anne olarak çocuklu ailelerin gidebileceği restoranların çok sınırlı olduğunu biliyorum. Aslında aklımızda olan şey çocuğum hem eğlensin hem sağlıklı beslensin. Yaşıtları ile zaman geçirirken ebeveynler de yemeklerini rahat rahat yiyebilsin. İstanbul Bahçeşehir
'de açılan Mia Madre
de müşterilerine bunu vaat ediyor. Zaten kelime anlamı da benim annem demekmiş. Çünkü restoranın girişimcisi de bir anne olan Pelin Yalçın
ve ailelerin dilinden anlıyor. Ünlü şef Murat Bozok
danışmanlığında oluşturulan Mia Madre lezzet anlayışı, hem çocukların hem de büyüklerin keyifli tatlarla, güzel deneyimler yaşamasını sağlıyor. Çocukların sevdiği lezzetler düşünülerek, besleyici, sağlıklı ve nitelikli çeşitlerle hazırlanan menüsünde miniklere özel tam 15 seçenek var. Mekanın dekorasyonu da çocuklar için hazırlanmış. İç kısmının yarısı oyun alanı, diğer yarısı cafe olarak konumlandırılmış. Üç kattan oluşan mekanın üst kısmı güzel havalarda, bol oksijenle şehrin tadını doyasıya yaşatan bir teras alanından oluşuyor. Alt katta ise koltuğundan bez değiştirme masasına, bebek bakım ürünlerinden lavabosuna kadar, anne ve babaların her ihtiyacı düşünülerek hazırlanan bebek bakım odası bulunuyor.
Miniklerin ülkesi
KidZania İstanbul, dört yaş ve üzeri çocuklar için harika bir yer. Kocaman bir çocuk ülkesi... Buranın en büyük özelliği çocuklara meslekleri tanıtması ve ilerde ne olacağı konusunda onlara seçeneklerle deneyim sunması... Kapıdan içeri giren çocuklar doktor da olabiliyor itfaiyeci de... Arkeolojik kazılar da yapabiliyor bahçe de ekebiliyor... Biz kızımla gittiğimizde pandeminin ilk yılıydı ve tüm önlemler alınmıştı. İçeri alınan misafir sayısı ona göre ayarlanmış, maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştı. Önce bir yangın söndürdük ardından kolonya yapmayı öğrendik. Kızım sahneye çıkıp şarkı da söyledi deprem anında neler olduğunu deneyimleyerek yapması gerekenlerin bilgisini aldı. Ayrıca çocuğu büyük olan aileler pastane ve kafelerde kahvelerini yudumlarken çocukları da harika zaman geçirebilir.