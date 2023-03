Gönüllü Türkiye elçisiyim

Kadın voleybolunda dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı Sultanlar Ligi'nin önemli kulüplerinden biri olan Nilüfer Belediyespor, geçen sezon sonu yaptığı antrenör transferiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bursa kulübü, erkek voleybolunda adını dünyaya duyurmuş marka bir isim olan Vital Heynen ile anlaştı. Yıllarca erkeklerle büyük başarılara imza atan Belçikalı teknik adam, "Bakalım kadınlarda başarılı olabilecek miyim?" diyerek kendine meydan okumuştu. Vital Heynen ile voleybolu, Bursa'yı ve Türkiye'yi konuştuk.- Ben hiç olaya öyle bakmadım. Beni tanımıyorsunuz. (Gülüyor) Ben mutlaka başarılı olacağıma inanan biriyim. Meydan okumaya bayılıyorum. 15 sene erkek voleybolunda antrenörlük yaptıktan sonra yeni bir meydan okuma için hazır olduğumu biliyordum. Bütün hayatım bir şeye meydan okuma ve onları gerçeğe dönüştürmek ile geçiyor. Tabi çuvalladığım da olmuştur ama genelde başarılı oldum.- Öyle bir cevap verdim evet ama ilginç değil bu, gerçek. Mesela tecrübeli bir kadın oyuncuya bir şey yapması veya gerekeni anlatmak için yarım kelime yeterlidir. Erkek bir oyuncuya ise 2-3-4 kere tekrarlaman lazım. Bence bunu hepimiz biliyoruz, her çift bile biliyor bunu. O yüzden lütfen erkeğe bir şeyler anlatmak istiyorsanız, çok net olun. Eğer eşiniz sizden çiçek istemişse lütfen çiçeğin cinsini, rengini hatta muhtemel maliyeti de söyleyin ona (gülüyor). Kadınlarla konuşurken hangi kelimeyi söylediğimize çok dikkat etmeliyiz. Çünkü kadınlar asla unutmaz! Kadın-erkek yüzde 99 aynıyız ama bu aramızdaki yüzde bir, fark yaratıyor işte.- Bence sen de biliyorsun, Avrupa'nın Türkiye ile ilgili düşüncelerini. Belki Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlar tam adapte olamadıkları için, Türkiye'yi tam olması gerektiği gibi temsil etmiyorlar. İstanbul, Bursa veya İzmir'e gelirsen tam bir Avrupa standardı olan şehirler görüyorsun ama Avrupa veya dünyada birçok kişi bunu bilmiyor. Benim gözümde pek bir fark yok Avrupa ve Türkiye'deki şehirlerin. Avrupa'daki insanlar, Türklerin ne kadar misafirperver, sıcakkanlı ve arkadaş canlısı olduklarını bilmiyor. Ben her yerde Türkiye ve Türk insanının pozitif taraflarını anlatıyorum. Kendimi elçi gibi hissettim şu anda. (Gülüyor)- Her yerini biliyorum (Gülüyor) Bütün parklarından tut, şehrin otantik kısımlarına kadar, her yeri biliyorum. Ne bilmek istiyorsan bana sorabilirsin. (Gülmeye devam ediyor) Uludağ'ı, gölleri, denizi gördüm. Uludağ beni çok etkiledi, şehrin bu kadar yakınında kayak yapabilmek çok etkileyici. Bursa'nın tarihi yerleri de çok büyüleyici. Sen de anlamışsındır ki yani, ben doğayı çok seviyorum.- Tabii ki Kevin de Bruyne...Oynadığı takımın sahası evimden 20 dakika uzaklıkta, şahsen tanımıyorum ama Kevin gerçek bir Belçikalı çocuktur.- Et yemediğim için kestane...- Tabii ki Bursa...- Basketbol ve futbol hakkında antrenörler kadar bilgim var ama sadece voleybol tutkumdur.- Bu konuda büyük bir tartışma yaratmakistemiyorum ama çok basit örnek vereceğim:Dünyanın en iyi oyuncular kim? Benim içinEgonu, Gabi, Bojkovic... Bunlar nerede oynuyorlar?Türkiye Sultanlar Ligi'nde... Her haftatelevizyonda görebiliyor muyuz? Hayır. Oysauluslararası televizyon ve platformlarda her haftaİtalya Ligi'nden tüm maçları çok rahat izleyebiliyoruzve iki dilde yorumlanıyorlar. SultanlarLigi ise sadece bir internetten sitesinden izlenebiliyor!Neden Türkiye Voleybol Federasyonu,dünya voleybolunun portalı olan volleyballworld.tv ile anlaşma yapmıyor? Sultanlar Ligimaçlarını her hafta tüm dünya izlemeli. Çünküdünyanın en iyi ligleri Türkiye ve İtalya'da...