‘En derinden’ kişisel dönüşüm şarkısı

Yeni dönemin başarılı şarkı sözü yazarı GLS, 5 şarkılık EP'si 'ASEO'nun ilk teklisi 'En Derinden' 22 Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle beraber dinlemeye ve izlemeye açıyor. GLS'nin tüm söz ve müziklerine imza attığı EP'sinin Prodüktör koltuğunda; yaptığı her işle büyük başarılar elde eden Volga Tamöz yer alıyor.Üretim kısmında başarılı prodüksiyonlara ve şarkılara imza atan önemli bir isim; GLS. Kendine has tarzıyla, müziğindeki ve sözlerindeki dinamikleri uyumlu bir şekilde harmanlıyor. Türk Pop'unun önemli isimleri Nilüfer, Bengü, Ferhat Göçer gibi isimlerin yanı sıra yeni dönemin star adaylarının da prodüksiyonlarında sıklıkla rastladığımız GLS, pandemi dönemi ve sonrası dünyadaki sosyolojik psikolojik ve fiziksel dönüşümün insanlar üzerindeki etkilerini, insanın iç iklim dönüşüm evrelerini yazdı ve kayıtlarını tamamladı."Doğanın iyileştirici gücünün karşısında insanlığın geldiği noktadan rahatsızlık duyan ve en derinden dönüşüm için" çağrıda bulunan GLS, video içeriğinde "maskelerden kurtulmaya 'çocukluğumuzdaki kalbimiz ile el ele' olmaya umuda davet etti". Biri çocuk biri ana cast olan toplam 62 kişinin çalıştığı set, Sözmentor yönetmenliğinde Arnavutköy'de ormanda 16 saatte tamamlandı.GLS, dünyanın en büyük tehdit konusu haline gelen iklim sorunlarına karşı yüksek duyarlılığa sahip. Doğup büyüdüğü Bodrum'da çocukluğundan bu yana sanatsal faaliyetlerde birçok kere başarı hikayeleri yazmış, maddi ve manevi destek sağlamış, birçok konuda farkındalık yaratmış ve değişime katkı sağlamıştır. Bu dönemde de temsil ettiği değerlerden biri olan yeşil hareketler için, güçlü kalemiyle yazdığı şarkılarla Avrupa Birliği İklim Adaptasyon sürecinde var olup, sanatın gücünden yararlanarak farkındalığı artırmak adına proje geliştirmek üzere Bodrum Belediyesi İklim Müdürlüğü ile iş birliğinde.Uluslararası başarılara sahip Türk modacı Erkan Demiroğlu (ED) Saka Türklerinin Savaşçı Hükümdarı TOMRİS'ten ilham alarak hazırlamış olduğu koleksiyonunu ASEO'nun En Derinden dönüşümündeki güce teslim etti. 'Kadının Gücü ve En Derinden Dönüşüm' temalı fotoğraf çekimi Tayfun Çetinkaya tarafından gerçekleştirildi.Büyük beğeni toplayan ilk albümü 'Merhem' ve hemen ardından paylaştığı düet ve canlı konser albümleriyle dinleyicisinin gönlünde taht kuran Melike Şahin, iki yıl aradan sonra ilk defa bir single paylaşıyor.'Pençe'nin sözleri her zamanki gibi Şahin'in kaleminden. Sanatçının, aynı zamanda orkestrasında da beraber çalıştığı müzisyen Zafer Tunç Resuloğlu ile beraber besteledikleri eserin prodüktör koltuğunda da Resuloğlu oturuyor. Şarkının yardımcı prodüktörü ise, Melike Şahin'in 'Nasır' ve 'Hepsi Geçti' gibi çok sevilen şarkılarında da beraber çalıştığı Sabi Saltiel.Sanatçı, aynı zamanda, uzun bir aranın ardından 'Pençe'nin klibi için kamera karşısına geçti. Nazlı Elif Durlu'nun yönettiği klipte, Şahin'e Hakan Emre Ünal eşlik ediyor. "Toksik ilişkisini sonlandırıp, hayatının iplerini yeniden kendi ellerine alan bir kadının hikâyesini"n anlatıldığı şarkıda, güçlü bir altyapı üzerinde Melike Şahin'in efsunlu vokalini dinliyoruz. Pençe aynı zamanda Melike Şahin'in ikinci albümünün hazırlıklarına başladığının da müjdecisi!Melike Şahin, nâmıdiğer "Diva Bebe", şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Solo kariyerine 2017'de başladı. Şarkıları kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Hızla büyüyen ve kemikleşen bir dinleyici kitlesine sahip. İlk albümü "Merhem"i 2021 yılında yayınladı. Albümün Türkiye turnesinde 70 konser yaptı, 30 şehirde çaldı. 2022 yazında, Avrupa'nın en köklü ve büyük müzik festivallerinden Roskilde'de sahne aldı. Naif yorumculuğu, kalbe işleyen şarkı sözleri ve göz dolduran sahne performanslarıyla tanınan sanatçı, durmaksızın üretmeye ve dünyanın her yerinden müzisyenlerle işbirliği yapmaya devam ediyor.13 senedir gurur ve itina ile arabesk müzik yapan, onlarca cover'ın yanı sıra kendi bestelerini de yayınlayan Istanbul Arabesque Project, geçmiş yıllarda Gökhan Güney'in seslendirdiği 'Seni Düşündüm' isimli eser ile müzikseverlerle buluşuyor. Sözleri Yılmaz Tatlıses'e, bestesi Burhan Bayar'a ait olan eser 38 yıl sonra Istanbul Arabesque Project yorumuyla bir kez daha hayat buluyor. Düzenlemesi Fatih Ahıskalı, miks& mastering çalışmaları Erkan Adlin tarafından yapılan 'Seni Düşündüm'ün kayıtları Bayar Müzik Stüdyosu'nda yapıldı. Yönetmenliğini Anıl Tütüncüoğlu'nun yaptığı klipte oyuncular Serhat Üstündağ, Buse Şahbaz ile Istanbul Arabesque Project üyeleri Barbaros Akbulut, Fatih Ahıskalı, Göktuğ Varyozdöken, Serkan Öngel ve Selahattin Kabacı rol aldı. 'Seni Düşündüm', Istanbul Arabesque Project yorumuyla, Bayar Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.