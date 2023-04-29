Yerdeki yıldızlar

İşitme ve konuşma engelli 8-15 yaş arası öğrencilerle İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni gezeceğiz. Hepsi, Göztepe Dosteller İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda eğitim görüyor. Onlara dokuz öğretmen eşlik ediyor. Hepsinin gözü çocuklarda. Gönüllü olarak "İşitme Engelli Öğretmenliği" branşını seçen bir öğretmenin sözü, gezi boyu kulağımda yankılanıyor: "İnsanların konuşarak anlaşamayıp hemen kavgaya tutuştuğu bu çağda, işaret dilini öğrenip onlarla iletişim kurmak ne kadar zor olabilirdi ki..." Beni bu geziye davet eden rehber Barış Partal... İşitme ve duyma engelli bir anne babanın çocuğu... Böyle bir evde büyüdüğü için, bunu kendine bir dert edinmiş. Çocuklar gelmeden önce çok heyecanlı. Müzeyi gezerken verecekleri tepkileri merak ediyor. Kendisi, engelli çocukların bir tableti olmasını hayal ediyor. Bu sayede müzedeki eserler hakkında daha kolay bilgi edinecekler. İşaret dilinde kelime öğrenmenin zorluğunu yaşayarak öğrenen Partal, mesleği rehberlikle engelli insanların 'dili' olmaya çalışıyor "Ama destek olmadan çok zor" diyor: "Maddiyat değil, sadece anlayış ve onları duymamızı bekliyor bu çocuklar. Sesleri yükseldiğinde, bağırdıklarında onlara kızmayın, anlaşılmak istiyorlar. Çok zor değil onlarla iletişim kurmak, elinizi göğsünüzden çapraz indirerek 'Seni Seviyorum' diyebilirseniz mesela."- Annem ve babam işitme engelli. Bugün işaret dili çevirmenliği yapan kuşağın anne babalarıyla beraber büyüdüm ben. Hayata dokunabilecek ne tür etkinlikler yaparız diye düşünürken aklıma bu yeteneği kullanmak geldi. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu'ndaki dostlarımız vasıtasıyla toplanan 30'a yakın işitme engelliye Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı turları yaptık. Fakat anlatılanlar çok uzun, zihinlerde kalmıyor. Yaptığımız çalışmaların uzun vadede katılımcıların hayatlarına değecek olmasını istedik. Ayrıca arkeoloji müze arazisinin bizzat padişah tarafından Topkapı Sarayı'ndan tahsis edildiğini biliyoruz. Görüşmelerde Göztepe Dosteller İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ile çocukların okulda sosyalleşmek ve işaret dilini öğrenmek için tabletlere ihtiyaç duyduğunu gördük. Çocuklarla iletişimde kullanabileceğimiz ortak bir işaret dili ve bunun turizmde kullanılacak kelime hazinesinin zenginleşmesinin imkanları üzerine yoğunlaşıyoruz. Türk ve uluslararası işaret dilinin öğretildiği videolara erişimlerini sağlayarak hayatlarına dokunmak istiyoruz.- Heyecanla karşılandı tabii.Türkiye rehberlerine özel bir gününkutlanması ve bu çerçevedeyapılacak etkinliğin işitme engelliçocuklara ve işaret diline yönelikyapılacak olması, derneğimiz içinde heyecanı uyandırdı. Dünya çapındabir ilgi ve alaka olduğunu farkettik bu konuya. Düşüncelerimizi veyapmak istediklerimizi aktardığımızüst kurullardan çok olumlu geridönüşler aldık. Gerek üyelerimizgerekse gönüllerimiz kendi imkanlarıylabu tabletleri sağlamayı teklifettiler. Evet gerekirse böyle bir yolada başvurabiliriz fakat bu konu birderneğin ve onun üyelerinin ilgisiylesınırlanmamalı. Sorun devletbüyüklerinin gösterecekleri ilgiyleve bu yönde hazırlanacak projelerleçözüme kavuşturulabilir.- Başta mesafeliydi, ilişkilerimizsürdükçe dünyada turizm alanındaortak bir işaret dilinin oluşturulmasıfikri kabul gördü. Yaptığımız bilgilendirmetoplantıları sonrası 2024 yılı başındakatılacağımız genel kurulda buyönde bir sunum yapmamız istendi.Amacımız dünyada turizm alanındaortak bir işaret dilinin öğretileceğimerkezi İstanbul'da açmak.- Suriçi İstanbul'u ve çevresi ve tabii Erguvan zamanı Boğaziçiihmal edilemez. En sevdiğim rotalar, programlarını kendiyazdığım turların rotaları. İstanbul'un işgalinin 100 yılında"Esaret Yıllarında İstanbul, Cumhuriyet'e Giden Yolda İşgalinZaman ve Mekan Anatomisi" başlıklı üç kısımdan oluşan turprogramı, benim en sevdiğim tur. Bunun dışında Kapalıçarşı'nınçatısını dahil ettiğim gezimiz, Tophane ve çevresinikonu aldığım Galataport ve "Fotoğraflarla İstiklal Caddesi"turları en keyifle turlardır.Dünyanın eşsiz yapılarından biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyonu sonrası daha göz alıcı hale gelmiş. Çocuklar özellikle hazine aradıkları masadan ayrılmakta zorlandı.