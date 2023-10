The Madcap, 80’lere selam çakıyor!

Hard Rock'ın ülkemizdeki istikrarlı temsilcisi The Madcap, 3 Kasım'da yayınlayacakları yeni albümleri 'Beat the Destiny'nin habercisi heyecan verici teklileri 'Sole Survivor'ı klibiyle birlikte müzik severlerin beğenisine sundu. Klasik The Madcap tarzının Synthwave, Disco ve Hard Rock türleriyle harmanlandığı şarkının sözü Deniz Sayman'a, müziği Deniz Sayman ve İzgi Gültekin'e ait. Synthwave'in ve 80'li yılların neon renkli dokusunu, romantik dönemin görsel temalarıyla birleştiren klibin yönetmenliğini Deniz Sayman üstlendi. Klibin kurgu ve post prodüksiyon için Brezilya'lı Gabby Vessoni ile çalışıldı. Şarkılarını dinleyicisine ve müzikseverlere en yüksek kalitede ses ve görsellerle sunmayı amaçlayan The Madcap, şarkının mix ve mastering aşamalarında Fin mühendisler Jesse Vainio ve Svante Forsback ile çalıştı.Grup albüm öncesi duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Yeni albümümüz "Beat the Destiny" için zihinlerimizi, kalplerimizi ve ruhlarımızı ortaya koyduk. Her detayını hayal ettiğimiz şekilde gerçeğe dönüştürmek istedik çünkü şarkılarımızla hem bizim hem de dinleyicilerimizin gurur duymasını ve dünyaya neler sunabileceğimizi haykırmak istedik."3 Kasım'da dinleyicilerle buluşacak yepyeni The Madcap albümü 'Beat the Destiny'nin CD ve Plak formatındaki ön siparişleri aşağıdaki adresten verilebiliyor.Gökhan Türkmen, tamamen akustik enstrümanlarla tasarladığı yeni teklisi 'Kiraz Çiçekleri'ni Gtr Müzik etiketiyle 13 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınladı. Sözlerin anlatımındaki sadeliğe uygun bir düzenleme yapmak istediğini anlatan Türkmen "Bu şarkı herkesin içinde bir yerlere dokunacak" diyor.Sözleri Ozan Turgut'a bestesi Gökhan Türkmen'e ait 'Kiraz Çiçekleri'nin aranjesini Serkan Ölçer yaptı. Şarkının kaydındaki perküsyon, bas, fret, akustik ve elektrik gitarları Serkan Ölçer, Gökhan Türkmen, trompeti Ege Cengiz, Akordeon'u Ece Ölçer çaldı.'Kiraz Çiçekleri'nin video klibi, tarihi birçok kültüre ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Uşak ilinde yer alan Blaundos Antik Kenti ile Taşyaran Vadisi'nde Gökhan Fırat yönetmenliğinde çekildi. Blaundos Antik Kenti ile Taşyaran Vadisi; Uşak'ta bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonunun hinterlandı içerisinde yer alıyor. Blaundos Antik Kenti; Büyük İskender'in Bergama Krallığı ile Roma İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış ve yaklaşık 2500 yıldır bu bölgede bulunuyor. Taşyaran Vadisi ise, Büyük Kanyonun devamında su, rüzgâr ve tektonik hareketlerle binlerce yılda oluşmuş eşsiz bir görselliğe sahip olmasıyla dikkat çekmekte ve birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Tekli şarkılarla yıl içinde sürekli hayranlarına yeni üretimlerini sunan Türkmen, birçok farklı genç müzisyenlere de kariyerlerinin başlangıcında destek oldu. Türkmen, bu yıl birçok solo ve ortak projeler haricinde tribute albümlerde yer alırken aynı zamanda konserlere ara vermeden Ekim ayında Avrupa turnesine de çıktı.Indie-rock dünyasındaki kariyerlerinde yayınladıkları albümlerin müzikalitesine ek olarak sahne performanslarının çarpıcılığı ile hayran kitlesini her geçen gün artıran The Veils'in solisti Finn Andrews, Garanti BBVA ana sponsorluğunda 15 Aralık gecesi Asmalımescit'in en yeni konser mekanı Blind'da sahne alacak.Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip, yarı Yeni Zelandalı yarı Londralı halis indie rock grubu The Veils Rough Trade'in kurucusu Geoff Travis'in tabiriyle, Nick Cave ve David Bowie'nin genç fakat olgun bir benzeri olan Finn Andrews önderliğinde kuruldu. Bugüne dek altı solo albüm yayınlayan grubun solisti Finn Andrews, bütün sahne hakimiyeti, müzik efsanelerini kıskandıracak karizması ve yeni şarkılarıyla Blind sahnesinde olacak. Tarzının en iyi şarkı yazarlarından biri olarak kabul edilen Finn Andrews'un bu sıkı performansını kaçırmayın.Neslinin en etkili sanatçılarından ve en iyi seslerinden biri, bir öncü, bir efsane olarak selamlanan İsveçli Jay-Jay Johanson; iki konser için yeniden ülkemize geliyor. Büyüleyici ve melankolik sesi ile dikkat çeken Jay-Jay Johanson, Epifoni organizasyonu ile düzenlenecek konserlerde 20 Ekim 2023 Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 21 Ekim 2023 Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, triphop'tan electro-clash'e, downtempo'dan indie'ye oldukça zengin bir repertuara sahip.1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye'de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, 'Believe In Us', 'So Tell the Girls That I'm Back In Town', 'Mr. Fredrikson', 'On The Radio', 'Time Will Show Me' gibi dillere pelesenk olmuş birbirinden başarılı şarkılara imza attı. Sanatçı geçtiğimiz yıl yayınlanan son albümü 'Rorschach Test'den şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de seslendirecek.