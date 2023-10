Caz efsanesi Ankara’da

Ünlü gitarist Mike Stern, davulcu Dennis Chambers, saksafoncu Bob Franceschini ve bas gitarist Lincoln Gaines ile birlikte ilk defa Ankara'da aynı sahneyi paylaşacak. Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, yeni sezonunun ilk "Caz Serisi" konserinde dünyaca ünlü Mike Stern Band'i ağırlıyor. 40 yılı aşkın kariyerinde döneminin önemli gruplarından Blood, Sweat & Tears ile çıktığı yolda Billy Cobham, Miles Davis, Jaco Pastorius, Brecker Kardeşler ve Joe Henderson gibi cazın imza isimleri ile birlikte çalışan Mike Stern, birbirinden ünlü misafirleri ile CSO Ada Ankara'da kaçırılmayacak bir caz buluşmasına imza atacak.- Türkiye'de pek çok kez konser verme fırsatım oldu. Ve bunu seviyorum.Türkiye'de çok güzel insanlarla tanıştım. Ve yakında Ankara'da olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz!- Harika bir grup ile geliyorum. Eşim Leni Stern gitar çalıyor, şarkı söylüyor ve bir şarkıda Goni çalacak. Bir Afrika enstrümanı ve tabii ki Dennis Chambers davul çalacak. Ve Lincoln Goines bas çalacak. Lincoln ve Dennis'le uzun yıllardır çalıyorum ama birlikte çalmayalı uzun zaman oldu. Dolayısıyla bu çok özel olacak. Ve Bob Franceschini tenor saksofon çalıyor. O muhteşem bir saksofoncu!Çoğunlukla benim şarkılarımı çalacğız ama eşimin şarkılarından da birini birlikte çalacağız.- Jaco Pastorius ve elbette Miles Davis, Michael Brecker, Randy Brecker, Joe Henderson ve çok daha fazlası gibi harika müzisyenlerle çalabildiğim için şanslıydım. Tüm bu insanlarla birlikte çalabildiğim için gerçekten çok şanslıyım ve çok şey öğrendim. Ama bunların hiçbiri olmasaydı da hâlâ gitar çalmaya devam eder ve hâlâ her gün pratik yapardım. Ve diğer genç yeteneklere de bunu önereceğim.Dışarıda ne olursa olsun çalmaya devam edin ve müziğin bir kalp dili olduğunu unutmayın. Bu en önemli kısım. Elbette teknik önemli ama en önemlisi müzikte duygularınızı ifade edebilmek.- Her yerden ilham alıyorum ama elbette en çok diğer müzisyenlerden öğreniyorum. Bazılarına öğretiyorum ve sanırım öğrencilerimden onların benden öğrendiklerinden daha fazlasını öğreniyorum! Müzikte çok fazla ilham var. Sadece onu bulmanız ve ondan öğrenmeniz gerekiyor.Çağdaş alternatif sahnenin çıkış yapan ismi ALQA (okunuşu Alka), ilk teklisi 'Bilseydim'den sonra, Aralık ayında piyasaya sürmeyi planladığı 15 şarkılık albümünün ikinci single'ı 'Allı Turnam" türküsünün cover'ı ile dinleyicilerle buluşturdu. 'Allı Turnam', Los Angeles merkezli U Records etiketi ve Ulus Müzik işbirliğiyle, tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayınlandı. İki yıldır üzerinde titizlikle çalışılan konsept albümün ikinci adımı 'Allı Turnam'dan sonra, Aralık ayına dek her ay yeni bir eserle dijital dünyada yerini alacak1997'de solist olarak yer aldığı Mavisakal'ın 'İki Yol' adlı single ve de 'Kan Kokusu' albümleriyle ilk basamağı İngiltere Wembley Arena olan büyük bir Türkiye turnesiyle müzik yolculuğuna başlayan Genç Osman Yavaş, 2012 yılında ilk solo albümü olan 'Gökyüzü Masmavi'yi çıkardı, ardından, 2018'de 'Sensizlik Anlatılmaz' albümü ve 2022 yılında 'Bu Sonbahar' adlı teklisi ile müzik hayatına devam etti. Aylin Aslım ve Jehan Barbur ile düetleri olan sanatçı şimdi yine Arpej Yapım etiketiyle 'Derdim Seninle' adlı teklisiyle karşımızda.Bu yıl kariyerlerinin 20. yılını kutlayan Hollandalı senfonik metal grubu Epica, 28 Ekim Cumartesi akşamı metal fırtınası estirmeye geliyor. Epica, İstanbul'daki konserini URU ve Epifoni ortak organizasyonuyla, Yüzdeyüz Metal katkılarıyla şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirecek. Biletler Biletix, Passo ve KüçükÇiftlik Park gişesinde! Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yine KüçükÇiftlik Park'ta hafızalardan silinmeyen bir konsere imza atan Epica, 28 Ekim Cumartesi akşamı bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu eşsiz konserde metal tutkunları yine görkemli bir gece yaşayacak. Epica öncesi, Türk senfonik rock grubu 'Knight Errant' ve DJ seti ile 'Barış Akpolat' sahnede olacak. 2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen'ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu. Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı. Bugün Simone Simons'un eşsiz vokalleriyle büyük beğeni toplamaya devam eden Epica, metal ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya getiren şarkıları ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.Türk Pop müziğinin en yeni isimlerinden Bengü Beker'in, söz müziği Mabel Matiz'e ait olan 'Yağmur Olsam' teklisi ve müzik video klibi 6 Ekim Cuma günü, Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Aranjmanı Brek tarafından yapılan slow-pop şarkı, etkileyici sözleri ve Bengü Beker'in güçlü vokaliyle, şimdiden bir pop klasiği olmaya aday. Çekimleri Mali Erbil yönetmeliğinde İstanbul'da gerçekleşen müzik klibi, şarkının duygusal temasını ustalıkla ekranlara taşıyor. Türkçe Pop'un güçlü kadın vokalleri arasındaki yerini şimdiden ayırtan Bengü Beker'in; Mabel Matiz'in imza prodüksiyonları ile hızlı bir çıkış yakalaması bekleniyor.