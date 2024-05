Ayrılık hayatın gerçeği aslolan yaşamın kendisi

Ayrılığı atlatabilmek için 7 önemli ipucu

Ayrılık... En az ilişki kadar doğal ve evet sevdaya da dahildir. Elbette bir ilişki bittiğinde kötü hissederiz, beraberinde belirsizlik kaygı doğurur. Bazen çok mutlu, bazen öfkeli bazen de depresif hissederiz. bu duygu durum bazen uzun zamanda bir değişir bazense çok hızlı...Ayrılığı normalleştirmenin en önemli adımı bunun hayatın doğal bir parçası olduğunu kabul etmekle başlar. İlk ayrılık; doğum. Anneden ayrılma... Sonrasında belki yaşadığımız şehirden, arkadaşlarımızdan, düzenimizden, sahip olduğumuz işten, hayallerimizden...Ayrılıkla ilk karşılaştığımızda bilinmezlik inanılmaz bir korku yaratır ama bir diğer tarafta da hissettiğimiz bir güvenli alana sahibizdir. Neye göre karar veririz hangi yoldan gideceğimize?Eğer ki erken dönemde ailenizle birlikteyken size güvensiz ve kaygılı bağlanmayı hissettirecek şekilde davranılmışsa, yetişkinlik yaşamınızda bulunduğunuz ilişkiyi bir türlü sonlandıramamak, tekrar aynı kişiye sürekli olarak dönme gibi durumları yaşayabilirsiniz.Bu durum da kendi içinizde değersizleşmenize ve özgüveninizi kaybetmenize yol açar. Durumun diğer bir yolu, güvenli bağlanma. Eğer ki ebeveynlerinizle güvenli bağlanma gerçekleştirdiyseniz yaşanılan tüm olumsuz durumlarla çok daha kolay baş etmeye başlarız. İlişki esnasında da partneriniz yanında olmadığı zaman bu durumla çok daha sağlıklı bir şekilde baş edebilmenin yollarını geliştiririz.Yetişkinlikte de yaşanılan tüm olumsuz yaşantılar bir güvenli alanınızın (genelde aile) olduğunuzu bildiğinizde yeniden baş etmeye dair güç hissedersiniz. Bu gücü tam olarak hissettiğinizde de hayata devam etmeye başlarsınız.Bağlanma şekliniz her ne olursa olsun bu durumları değiştirebilmek için her zaman bir şans vardır. Bu durum her ne kadar bazenn imkansızmış gibi görünse de bir şeyleri değiştirmek, onarmak, gelişmek hep mümkündür. Kendimizi bu konuda önemsemeyi, destek vermeyi, güvendiğimiz insanlardan destek alabilmeyi aşıladığımızda ayrılığı atlatabilmek o kadar da zor olmayacaktır.Ayrılık sonrasında da elbette her duyguyu yaşamanız çok normal. Olumsuz hissettiğinizde onun arkasından olumsuz hissetmemeliyim diyerek duygularınızı bastırıp olumlu hale, yapay bir şekilde çevirmeye çalışmak sizi daha da aşağı çeker. Duygularınız ve düşünceleriniz birer nehir gibi bırakın onların bu süreçte kendiliğinden akıp gitmesine izin verin. Burada önemli olan bir duyguya sıkı sıkı sarılıp bırakmama haline geçmemenizdir. Kötü hissetmeye başladığınızda yapmanız gereken en önemli şey kötü hissettiğinizi kabul edip bunun bir süre sonra geçeceğini kendinize söylemektir. Belirli bir süre sonra beyninizin otomatik bir şekilde iyi düşünüp iyi hissedeceğinizi görün. Aslında aynı bize iyi gelen bir arkadaş gibi kendimize konuşabilmek..Kendinizi boşlukta hissettiğinizde bununla başa çıkabilmenin en güzel yolu yeni bir uğraş alanını sağlıklı bir takıntı haline getirmektir. Yani o alanı size keyif verecek kadar iyi öğrenmek.. Bu bir spor-sanat dalı olabilir veya yıllardır ertelediğiniz bir dil. Konusu ne olursa olsun insanın hayatında yeni bir alana yer açması yeniden heyecenlı hislerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Konusu ne olursa olsun insanın hayatında yeni bir alana yer açması yeniden heyecenlı hislerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.Bir zamanlar duygusal hislerle ilişki kurduğunuz biriyle yeniden farklı bir tür bağ kurabilmek neredeyse imkansızdır. Bunu yapabilmek sizin için her ne kadar zor olsa da bu kişiyle irtibatınızı her yerden kesin. Sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın, kimlerle ne yaptığını kontrol etmeyin. Bu durumun sizi demoralize etmek dışında hiçbir etkisi olmayacaktır. Bundan ötürü o kişiden haber alabileceğiniz tüm alanları kısıtlamalısınız.İlişkinin bitmiş olması sizin beceriksiz, başarısız olduğunuz veya birdaha aynı hisleri asla yaşayamayacağınız anlamına gelmez. Güvendiğiniz, sevdiğiniz birinden bu süreçte destek alın. Sosyal destek her zaman kişini bu tür süreçleri çok daha hızlı atlatmasına yardımcı olur. Gerekirse de profesyonel bir yardım almaktan kaçınmayın.Ayrılıktan sonra genellikle kendinizi özgüvenimizi azaltan, değersizleştiren iç sesinizi dinlerken bulabilirsiniz. Bu sesleri dinlediğimizde kaybın yaşattığı normal duyguyu yaşamak yerine kendinizi aşağılanmış, yetersiz hissediyorsunuz. Eleştirel iç ses tam bu zamanlarda çok fazla konuşmaya başlar. Artık kimse tarafından sevilmeyeceğinizi, yalnız kalacağınızı, kimse tarafından önemli olmadığınızı söyleyerek ayrılıkla sağlıklı bir şekilde baş etmenizi engeller. Bu durumlarda kendinize gerçeği hatırlatmak, olumlu yanlarınızı görüp o taraflarınıza da şefkat vermek yararlı olacaktır.Biten ilişkinin ardından çektiğiniz acı gerçekten bir ayrılığa mı dayanıyor yoksa kendi yarattığınız dünyanın kaybına mı? İlişki bittiğinde bazen üzünti duyduğunuz şey ilişkiyi kaybetmek değil de kendi zihninizde yarattığınız güven ve mutluluk tablosunu kaybetmek olabiliyor. Bu durumda zihin daha çok yaşanılan güzel günler gözüzünüzün önüne sürerek yapay bir gerçeklik sağlar. Bu durum da kaybettiğiniz şey partnerinizle ilgili değil de yarattığınız umut ve hayal dünyasının kaybına karşı olabiliyor. Eğer ki ilişkinizi gerçekçi bir noktadan değerlendirmeye başlarsınız bundan sonrası için de size çok faydası olacaktır. Gerçekten üzüldüğünüz şeyi anladığınızda bu süreci çok daha kolay atlatabilirsiniz.İlişki boyunca gerçekten her ikimiz de birbirimize sevgi ile mi davrandık?İletişimimiz sevgi ve saygı dolu muydu?Gerektiğinde hep birbirimizin yanında olabildik mi?Birbirimize hep dürüst olduk mu?Birbirimizi olumlu anlamda geliştirdik, değiştirdik ve büyüttük mü?*Bu sorulara verdiğiniz evet hayır cevapları; gerçekten biten sevgi dolu ilişkinize mi, kendi yarattığınız dünyaya mı üzüldüğünüzü size gösterecektir.