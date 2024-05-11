Çocuklar için güneş kremi ve gözlük vakti geldi

Bahar bitmek üzere, yaz güneşi kendini iyice gösterdiğinde çocuklarımızı da korunaklı olarak dışarı çıkarmamız gerekiyor. Özellikle bebek ve çocuklarda yaz aylarında güneşe bağlı birçok cilt hastalığı ve güneş yanığı oluşabiliyor. Onların hassas ciltlerini güneşin zararlı ışınlarından koruyabilmek için neler yapmalıyız, güneş kremlerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz, tüm sorularımızı Dermatoloji uzmanı Dr. Marzıyeh Javadpour'a sorduk. Javadpour; "Kısa zamanda güneş yanıkları, sıcak çarpması; uzun zamanda ise ciltte erken yaşta oluşan kırışıklar, gözde katarak oluşumu, en önemlisi de cilt kanserine çıkarılan davetiye... Özellikle hayatın ilk 20 yılında güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri riskini oldukça artırdığını düşündüğümüzde, çocuklarınızı güneşin zararlı ışınlarından korumanız çok önemli" dedi ve çocukları güneşten korumanın püf noktalarını verdi.
-Açık renk kıyafetler giydirin
Çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarından
korumanızın bir yolu ona sıkı
dokunmuş, yaz mevsimine uygun,
pamuklu giysiler giydirmektir. Çünkü
sentetik ve teri hapseden naylon içerikli
kumaşlardan hazırlanmış kıyafetler
terleme ile pişik gibi cilt döküntülerine
yol açıyor. Islak giysilerin kuru giysilere
ve açık renkli giysilerin koyu renkli
giysilere nazaran güneşten daha az koruduğunu
da unutmayın
-Güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkarmayın!
Güneşin zararlı ışınları miniklerin gözlerine de zarar verebilir. Çocuğunuzun hem UVA hem de UVB ışınlarından koruyan güneş gözlüğü takmasını sağlayın. Bu alışkanlığı ileride zararlı UV ışınlardan dolayı oluşabilecek kataraktı engelleyecektir.
-11.00-15.00 saatleri arasına dikkat edin
Güneş ışınlarının dik olarak geldiği
11.00-15.00 saatleri arasında bebekleri
ve çocuğunuzu dışarıya çıkarmayın
ya da çıkmanız gerekiyorsa, güneşten
koruyucu önlemlere mutlaka dikkat
edin. Yaz aylarında bu saatlerde hava
bulutlu olsa bile korunma önlemlerini
aksatmayın, çünkü bulutlar arkasında
saklanmış olan "görünmez
güneş ışını" da cilt hasarına
yol açabiliyor.
-Şapkası geniş siperli olsun
Zararlı ultraviyole ışınlarından
korumak için öğlen
saatlerinde plaj ve park gibi
yerlerde ağaç, tente ya da
şemsiye altında oturun. Çocuğunuza geniş siperli şapka takmayı ihmal etmeyin.
-Bol bol su içirin
Çocukların da tansiyonu düşebilir. Onların da yaz sıcağında en çok ihtiyaç duyacağı şey elbette sudur. Çocuklar güneş altında susuz kaldıklarında tansiyon düşüklüğü ve senkop (bayılma atakları) gibi tablolar oluşabiliyor. 6 aya kadar olan bebekler sadece anne sütü ve mamayla beslendikleri için bunları verme sıklığını artırılabilirsiniz. Bir buçuk yaşına kadar olan çocuklarda günlük almaları gereken sıvıya anne sütü ve mama da dahil edilebiliyor. 7-12 ay arası bebeklerin günde en az 3,5 su bardağı (800 ml), 1-3 yaş arası çocukların 5 buçuk bardak, 4-8 yaş arası çocukların 7 buçuk bardak sıvı tüketmeleri gerekiyor. Bu miktarı kısa sürede içmek zorunda değiller. Güneş ışınlarının yoğun olduğu ve dışarıda geçirdikleri zamanlarda sıklığı artırılabilirsiniz.
-Güneş koruyucuyu 2 saatte bir sürün
Güneşten koruyucu kremi çocuğunuz
dışarı çıkmadan yarım saat önce
sürün. Kremi vücudunun her yerine
eşit olarak uygulayın, elleri, kulakları,
ayakları, dizleri ve enseyi unutmayın. Dışarıda olduğunuz sürece 2 saat aralıklarla da tekrarlayın. Yüzme ve terlemeli yoğun egzersizlerden sonra yenileyin.
En az 40 dakika suya dayanmalı, 50 faktör olmalı
Güneş koruyucu kremlerin GRASE (Generally Recognized As Safe and Effective: Genel Olarak Güvenli ve Etkili Olarak Tanınan) özellikte olması çok önemlidir. Bazı kimyasal bileşenlere sahip ürünler çocuklarda kullanım için onaylanmamıştır. En az SPF 30 ve tercihen 50 olan, en az 40 dakika suya karşı dayanıklı olan güneş koruyucu kremlerin GRASE (Genel Olarak Güvenli ve Etkili Olarak Tanınan) özellikte olması çok önemlidir.
Bebekler için sağlıklı değil
6 aylıktan küçük bebeklerde güneş koruyucu kremler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Güneş kremi kullanmak yerine güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır. Bebekler için özel olarak pazarlanan güneş koruyucu ürünler vardır, ancak FDA bunların altı aylıktan büyük bebeklerde kullanmasını önermektedir.