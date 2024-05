Çocuklar için güneş kremi ve gözlük vakti geldi

Bahar bitmek üzere, yaz güneşi kendini iyice gösterdiğinde çocuklarımızı da korunaklı olarak dışarı çıkarmamız gerekiyor. Özellikle bebek ve çocuklarda yaz aylarında güneşe bağlı birçok cilt hastalığı ve güneş yanığı oluşabiliyor. Onların hassas ciltlerini güneşin zararlı ışınlarından koruyabilmek için neler yapmalıyız, güneş kremlerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz, tüm sorularımızı Dermatoloji uzmanı Dr. Marzıyeh Javadpour'a sorduk. Javadpour; "Kısa zamanda güneş yanıkları, sıcak çarpması; uzun zamanda ise ciltte erken yaşta oluşan kırışıklar, gözde katarak oluşumu, en önemlisi de cilt kanserine çıkarılan davetiye... Özellikle hayatın ilk 20 yılında güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri riskini oldukça artırdığını düşündüğümüzde, çocuklarınızı güneşin zararlı ışınlarından korumanız çok önemli" dedi ve çocukları güneşten korumanın püf noktalarını verdi.Çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarındankorumanızın bir yolu ona sıkıdokunmuş, yaz mevsimine uygun,pamuklu giysiler giydirmektir. Çünküsentetik ve teri hapseden naylon içeriklikumaşlardan hazırlanmış kıyafetlerterleme ile pişik gibi cilt döküntülerineyol açıyor. Islak giysilerin kuru giysilereve açık renkli giysilerin koyu renkligiysilere nazaran güneşten daha az koruduğunuda unutmayınGüneşin zararlı ışınları miniklerin gözlerine de zarar verebilir. Çocuğunuzun hem UVA hem de UVB ışınlarından koruyan güneş gözlüğü takmasını sağlayın. Bu alışkanlığı ileride zararlı UV ışınlardan dolayı oluşabilecek kataraktı engelleyecektir.Güneş ışınlarının dik olarak geldiği11.00-15.00 saatleri arasında bebeklerive çocuğunuzu dışarıya çıkarmayınya da çıkmanız gerekiyorsa, güneştenkoruyucu önlemlere mutlaka dikkatedin. Yaz aylarında bu saatlerde havabulutlu olsa bile korunma önlemleriniaksatmayın, çünkü bulutlar arkasındasaklanmış olan "görünmezgüneş ışını" da cilt hasarınayol açabiliyor.Zararlı ultraviyole ışınlarındankorumak için öğlensaatlerinde plaj ve park gibiyerlerde ağaç, tente ya daşemsiye altında oturun. Çocuğunuza geniş siperli şapka takmayı ihmal etmeyin.Çocukların da tansiyonu düşebilir. Onların da yaz sıcağında en çok ihtiyaç duyacağı şey elbette sudur. Çocuklar güneş altında susuz kaldıklarında tansiyon düşüklüğü ve senkop (bayılma atakları) gibi tablolar oluşabiliyor. 6 aya kadar olan bebekler sadece anne sütü ve mamayla beslendikleri için bunları verme sıklığını artırılabilirsiniz. Bir buçuk yaşına kadar olan çocuklarda günlük almaları gereken sıvıya anne sütü ve mama da dahil edilebiliyor. 7-12 ay arası bebeklerin günde en az 3,5 su bardağı (800 ml), 1-3 yaş arası çocukların 5 buçuk bardak, 4-8 yaş arası çocukların 7 buçuk bardak sıvı tüketmeleri gerekiyor. Bu miktarı kısa sürede içmek zorunda değiller. Güneş ışınlarının yoğun olduğu ve dışarıda geçirdikleri zamanlarda sıklığı artırılabilirsiniz.Güneşten koruyucu kremi çocuğunuzdışarı çıkmadan yarım saat öncesürün. Kremi vücudunun her yerineeşit olarak uygulayın, elleri, kulakları,ayakları, dizleri ve enseyi unutmayın. Dışarıda olduğunuz sürece 2 saat aralıklarla da tekrarlayın. Yüzme ve terlemeli yoğun egzersizlerden sonra yenileyin.Güneş koruyucu kremlerin GRASE (Generally Recognized As Safe and Effective: Genel Olarak Güvenli ve Etkili Olarak Tanınan) özellikte olması çok önemlidir. Bazı kimyasal bileşenlere sahip ürünler çocuklarda kullanım için onaylanmamıştır. En az SPF 30 ve tercihen 50 olan, en az 40 dakika suya karşı dayanıklı olan güneş koruyucu kremlerin GRASE (Genel Olarak Güvenli ve Etkili Olarak Tanınan) özellikte olması çok önemlidir.6 aylıktan küçük bebeklerde güneş koruyucu kremler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Güneş kremi kullanmak yerine güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır. Bebekler için özel olarak pazarlanan güneş koruyucu ürünler vardır, ancak FDA bunların altı aylıktan büyük bebeklerde kullanmasını önermektedir.