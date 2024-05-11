Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Çocuklar için güneş kremi ve gözlük vakti geldi
Giriş Tarihi: 11.5.2024

Çocuklar için güneş kremi ve gözlük vakti geldi

PINAR YILDIZ YÜKSEL PINAR YILDIZ YÜKSEL
Çocuklar için güneş kremi ve gözlük vakti geldi

Yaz kapımızda, güneş kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Dolayısıyla bebek ve çocuklarımızı güneş ışınlarının zararlarından korumanın vakti geldi. Güneş yanıkları, sıcak çarpması ve çeşitli enfeksiyonlardan korumak için neler yapılması gerektiğini uzmanıyla konuştuk

Bahar bitmek üzere, yaz güneşi kendini iyice gösterdiğinde çocuklarımızı da korunaklı olarak dışarı çıkarmamız gerekiyor. Özellikle bebek ve çocuklarda yaz aylarında güneşe bağlı birçok cilt hastalığı ve güneş yanığı oluşabiliyor. Onların hassas ciltlerini güneşin zararlı ışınlarından koruyabilmek için neler yapmalıyız, güneş kremlerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz, tüm sorularımızı Dermatoloji uzmanı Dr. Marzıyeh Javadpour'a sorduk. Javadpour; "Kısa zamanda güneş yanıkları, sıcak çarpması; uzun zamanda ise ciltte erken yaşta oluşan kırışıklar, gözde katarak oluşumu, en önemlisi de cilt kanserine çıkarılan davetiye... Özellikle hayatın ilk 20 yılında güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri riskini oldukça artırdığını düşündüğümüzde, çocuklarınızı güneşin zararlı ışınlarından korumanız çok önemli" dedi ve çocukları güneşten korumanın püf noktalarını verdi.



-Açık renk kıyafetler giydirin
Çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarından korumanızın bir yolu ona sıkı dokunmuş, yaz mevsimine uygun, pamuklu giysiler giydirmektir. Çünkü sentetik ve teri hapseden naylon içerikli kumaşlardan hazırlanmış kıyafetler terleme ile pişik gibi cilt döküntülerine yol açıyor. Islak giysilerin kuru giysilere ve açık renkli giysilerin koyu renkli giysilere nazaran güneşten daha az koruduğunu da unutmayın
-Güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkarmayın!
Güneşin zararlı ışınları miniklerin gözlerine de zarar verebilir. Çocuğunuzun hem UVA hem de UVB ışınlarından koruyan güneş gözlüğü takmasını sağlayın. Bu alışkanlığı ileride zararlı UV ışınlardan dolayı oluşabilecek kataraktı engelleyecektir.
-11.00-15.00 saatleri arasına dikkat edin
Güneş ışınlarının dik olarak geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında bebekleri ve çocuğunuzu dışarıya çıkarmayın ya da çıkmanız gerekiyorsa, güneşten koruyucu önlemlere mutlaka dikkat edin. Yaz aylarında bu saatlerde hava bulutlu olsa bile korunma önlemlerini aksatmayın, çünkü bulutlar arkasında saklanmış olan "görünmez güneş ışını" da cilt hasarına yol açabiliyor.
-Şapkası geniş siperli olsun
Zararlı ultraviyole ışınlarından korumak için öğlen saatlerinde plaj ve park gibi yerlerde ağaç, tente ya da şemsiye altında oturun. Çocuğunuza geniş siperli şapka takmayı ihmal etmeyin.



-Bol bol su içirin
Çocukların da tansiyonu düşebilir. Onların da yaz sıcağında en çok ihtiyaç duyacağı şey elbette sudur. Çocuklar güneş altında susuz kaldıklarında tansiyon düşüklüğü ve senkop (bayılma atakları) gibi tablolar oluşabiliyor. 6 aya kadar olan bebekler sadece anne sütü ve mamayla beslendikleri için bunları verme sıklığını artırılabilirsiniz. Bir buçuk yaşına kadar olan çocuklarda günlük almaları gereken sıvıya anne sütü ve mama da dahil edilebiliyor. 7-12 ay arası bebeklerin günde en az 3,5 su bardağı (800 ml), 1-3 yaş arası çocukların 5 buçuk bardak, 4-8 yaş arası çocukların 7 buçuk bardak sıvı tüketmeleri gerekiyor. Bu miktarı kısa sürede içmek zorunda değiller. Güneş ışınlarının yoğun olduğu ve dışarıda geçirdikleri zamanlarda sıklığı artırılabilirsiniz.
-Güneş koruyucuyu 2 saatte bir sürün
Güneşten koruyucu kremi çocuğunuz dışarı çıkmadan yarım saat önce sürün. Kremi vücudunun her yerine eşit olarak uygulayın, elleri, kulakları, ayakları, dizleri ve enseyi unutmayın. Dışarıda olduğunuz sürece 2 saat aralıklarla da tekrarlayın. Yüzme ve terlemeli yoğun egzersizlerden sonra yenileyin.




En az 40 dakika suya dayanmalı, 50 faktör olmalı
Güneş koruyucu kremlerin GRASE (Generally Recognized As Safe and Effective: Genel Olarak Güvenli ve Etkili Olarak Tanınan) özellikte olması çok önemlidir. Bazı kimyasal bileşenlere sahip ürünler çocuklarda kullanım için onaylanmamıştır. En az SPF 30 ve tercihen 50 olan, en az 40 dakika suya karşı dayanıklı olan güneş koruyucu kremlerin GRASE (Genel Olarak Güvenli ve Etkili Olarak Tanınan) özellikte olması çok önemlidir.

Bebekler için sağlıklı değil
6 aylıktan küçük bebeklerde güneş koruyucu kremler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Güneş kremi kullanmak yerine güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır. Bebekler için özel olarak pazarlanan güneş koruyucu ürünler vardır, ancak FDA bunların altı aylıktan büyük bebeklerde kullanmasını önermektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar için güneş kremi ve gözlük vakti geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA