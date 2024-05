İlham kaynağım İstanbul

Moda dünyasında hepimizin çalışmalarına farklı bir gözle baktığı, saygı duyduğu farklı isimler vardır... Benim için bu isimlerden biri kesinlikle Elie Saab'dır... 1969 doğumlu Saab bir odun satıcısının beş çocuğundan biri olarak Beyrut'ta dünyaya geliyor... Sekiz yaşında dikişle ilgilenmeye başlıyor, annesinin dolabında gördükleri, dergi ve gazetelerde okudukları ona bambaşka bir ilham veriyor... 1981 yılında Fransa'nın başkenti Paris'e moda okumaya gidiyor... Sonra yeniden ülkesine geri dönüyor. Ve 1980'li yıllardan itibaren kendi işinin başına geçiyor. 18 yaşında yani 1982 yılında, yanında 15 yardımcısıyla kendi ismini taşıyan markasını kuruyor atölyesini açıyor. Ülkesinde düğünlere gösterilen ilginin de etkisiyle en lüks kumaş ve dantellerin kullanıldığı, kristal ve incilerle bezeli gelinlikler tasarlamaya başlıyor. Şöhreti kendi ülkesinin sınırlarını aşıyor...Tüm dünya peşinden koşuyor tabir-i cazise... İşte bu isim markası ve Ipekyol arasında yapılan özel bir kapsül koleksiyonun lansmanı için kısa süreliğine İstanbul'daydı... Kısa süreliğine de olsa onunla yanyana bulunup sohbet etme şansı yakaladım... Yurt içinde 70 ve yurt dışında 8 Ipekyol mağazasında eş zamanlı olarak satışa sunulacak koleksiyon ile ilgili olarak "İstanbul çok sık geldiğim, çok sevdiğim ve bana her zaman ilham veren bir şehir. Bu koleksiyonun ilhamı da yine bu büyülü şehir... Genel olarak kendi ülkem ve Türkiye birbirine benzeyen ülkeler. O nedenle her zaman buraya geldiğimde kendimi evimde hissediyorum. Çok fazla arkadaşımızın olduğu, çok zaman geçirdiğim bir şehir dediğim gibi... Kadınlara gelecek olursak iki ülkenin kadınları birbirine çok benziyor. Ve dünyadaki her kadın gibi güzel görünmek, giydikleri kıyafet içinde iyi hissetmek istiyorlar. Bu koleksiyon bu yüzden önemli. Daha ulaşılabilir fiyata bizim çizgimizi çok daha geniş bir kitleye ulaştıracağız" diye konuştu...