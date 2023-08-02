18 yıllık evlilik sona eriyor: Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi boşanma kararı aldı

Kanada Başbakanı Trudeau, eski televizyon sunucusu eşi Sophie Gregoire ile 18 yılın ardından boşanma kararı aldı. Trudeau yaptığı açıklamada, "Sophie ve ben, çok sayıda zorlu ve düşündürücü konuşmadan sonra ayrılma kararı aldığımızı paylaşmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi inşa ettiğimiz ve etmeye devam ettiğimiz her şeye karşı derin bir sevgiyle yakın bir aile olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın iyiliği için, bizim ve onların mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun ofisi, çiftin yasal bir anlaşma imzaladığını belirterek, "Yakın bir aile olmaya devam ediyorlar ve Sophie ile Başbakan, çocuklarını güvenli, sevgi dolu ve işbirlikçi bir ortamda büyütmeye odaklanıyorlar. Aile önümüzdeki haftadan itibaren tatilde birlikte olacak." ifadelerini kullandı. Trudeau ve Gregoire çiftinin 3 çocuğu bulunuyor.