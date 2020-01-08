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Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Uçağın iniş takımlarını kontrol edenler şoke oldu...

'nın her gün birbirinden farklı ülkelerden uçaklara ev sahipliği yaptığı ve Fransa'nın en büyük havalimanlarında biri olan Paris-charles De ’nda akılalmaz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah saatlerinde Fildişi Sahilleri ülkesindeki 'ndan kalkışla Fransa Paris-charles De Gaulle Havalimanı'na iniş gerçekleştiren tipi geniş gövdeli uçağın park pozisyonu alması ve yolcularının tahliye edilemsinin ardından yapılan kontrolleri esnasında iniş takımları bölümünü kontrol eden görevliler gördükleri karşısında şoke oldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 20:58
Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Uçağın iniş takımlarını kontrol edenler şoke oldu...

Fransa'nın pek çok ülkeden birbirinden farklı havayollarına ait çeşitli tip ve özellikte uçaklrı ağırlayan, ülkenin en büyük havalimalarından biri olma özelliği'de bulunan Paris-charles De Gaulle Havalimanı'ndan gelen son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. Bu sabah saatlerinde Fildişi Sahilleri ülkesindeki Abidjan Havaalanı'ndan kalkış yaparak Paris-charles De Gaulle Havalimanı'na iniş yapan geniş gövdeli Boeing 777 tipi uçağın iniş, havalimanına inmesini müteakip, yolcularının tahliye edilmesinin ardından park pozisyonundaki uçağın son kontrollerini yapan görevliler, uçağın iniş takımlarına göz attığında gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. İşte akılalmaz son dakika haberine ilişkin dikkat çeken tüm bilgiler...

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Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Uçağın iniş takımlarını kontrol edenler şoke oldu...
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