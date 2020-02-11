Son Dakika: ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'de son günlerde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'ye geldi. Jeffrey yaptığı açıklamada, "Türk Hükümeti ile durumu gözden geçirmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtmişti.