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Son dakika: Koronavirüs (Kovid-19) 'dan sonra Bahreyn ve Kuveyt'e bulaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün(Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı giderek artıyor. En son 'da da görülen virüs iki Arap ülkesi Bahreyn ve Kuveyt'te de görüldü. Bahreyn , 'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Öte yandan, Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Kovid-19 İran'dan sonra Bahreyn ve Kuveyt'e bulaştı

Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaşırken, vaka sayısı 80 binlere dayandı. Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı son ülke ise İran...Türkiye, İran'da vakaların ve ölümlerin artmasının ardından bu ülke ile olan tüm sınır kapılarını kapattı.

İKİ ARAP ÜLKESİNDE DE GÖRÜLDÜ

Gelen iki yeni son dakika haberine göre; Bahreyn'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü ülkenin resmi haber ajansı BNA tarafından duyururken, Kuveyt resmi haber ajansı (KUNA) da, İran'ın Meşhed kentini ziyaret eden ve ülkeye dönen 3 kişide virüse rastlanıldığını açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, vakanın İran'dan gelmiş olabileceği üzerinden duruyor.Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise, virüse yakalanan birinin Suudi Arabistan, diğerinin Kuveyt vatandaşı olduğunu belirtti. Üçüncü kişinin ise uyruğu hakkında şu anlık bir bilgi bulunmadığını kaydetti.Kuveyt Limanlar Kurumu ise, ikinci bir emre kadar, İran'dan gelen gemilerin ülkeye girişini engelledi.

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Son dakika: Koronavirüs (Kovid-19) İran'dan sonra Bahreyn ve Kuveyt'e bulaştı
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