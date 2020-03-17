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Son Dakika Haberleri | Corona haritası 2020: Anlık ve canlı verilerle salgını son durum! Ölüm oranı yüzde kaç?

Corona virüsü canlı harita ve bilgilerinde son dakika haberleri peş peşe geliyor. Corona virüsü yayıldıkça, ölüm oranı yüzde olarak ciddi şekilde artıyor. Yeni corona virüsü bu yıl dünyaya yayılmaya başladığından bu yana, salgını durdurmak için uygulanan acil önlemlerin başında şüphesiz ki kendini izole etmek yer alıyor. Corona virüsü canlı harita ile insanlar, virüsün anlık olarak nasıl yayıldığını takip edebiliyorlar. Özellikle sosyal mesafeyi korumak, yayılımı engellemede önemli bir rol oynuyor. Peki, corona virüsü haritası canlı verilerde ölüm oranı yüzde kaç gözüküyor? İşte virüsün yazılmasında son durum...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:22 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Corona haritası 2020: Anlık ve canlı verilerle Corona virüs salgını son durum! Ölüm oranı yüzde kaç?

Corona virüsü yüksek bir bulaşıcılık oranı ile dünyayı tehdit ederken, ölü ve vaka sayıları da hızla artıyor. Corona virüsü nedneiyle bazı Asya ülkeleri okulları ve zorunlu olmayan işletmeleri kapatıp seyahatleri kısıtladı. Milyonlarca Avrupa'lı karantina altında yaşıyor. Beyaz Saray insanlara 1000'den fazla grupta toplanmamalarını tavsiye etti, çünkü ABD vakaları en az 87 ölümle 4.400'ü geçti. Corona virüsün hangi ülkede ne kadar yayıldığı ve ne kadar ölüme neden olduğu merak ediliyor. Bunun için vatandaşlar, corona virüsü haritasını araştırıyorlar. Haberimizde, 2020 Corona virüsü canlı haritası yer alıyor.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI VERİLER: NE KADAR ÖLÜ NE KADAR HASTA VAR?

İşte, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüse ait son veriler ve canlı harita...

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Son Dakika Haberleri | Corona haritası 2020: Anlık ve canlı verilerle Corona virüs salgını son durum! Ölüm oranı yüzde kaç?
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