Son Dakika Haberleri | Corona haritası 2020: Anlık ve canlı verilerle Corona virüs salgını son durum! Ölüm oranı yüzde kaç?

Corona virüsü yüksek bir bulaşıcılık oranı ile dünyayı tehdit ederken, ölü ve vaka sayıları da hızla artıyor. Corona virüsü nedneiyle bazı Asya ülkeleri okulları ve zorunlu olmayan işletmeleri kapatıp seyahatleri kısıtladı. Milyonlarca Avrupa'lı karantina altında yaşıyor. Beyaz Saray insanlara 1000'den fazla grupta toplanmamalarını tavsiye etti, çünkü ABD vakaları en az 87 ölümle 4.400'ü geçti. Corona virüsün hangi ülkede ne kadar yayıldığı ve ne kadar ölüme neden olduğu merak ediliyor. Bunun için vatandaşlar, corona virüsü haritasını araştırıyorlar. Haberimizde, 2020 Corona virüsü canlı haritası yer alıyor.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI VERİLER: NE KADAR ÖLÜ NE KADAR HASTA VAR?

İşte, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüse ait son veriler ve canlı harita...