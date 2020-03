Mersin’de altız bebek mutluluğu

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan bir çocuk annesi İman Bayasah, altız bebeklere hamile olduğunu öğrenmesinin ardından, bebeklerini sağlıklı bir ortamda dünyaya getirmek için yaklaşık 2 ay önce 7 yıldır Mersin'de yaşayan ailesinin yanına geldi. 16 Mart'ta doğum sancıları tutan anne, 112 Acil Servis ambulansıyla Özel Mersin Yenişehir Hastanesine getirildi. Burada hemen ameliyata alınan anne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haldun Canova'nın gerçekleştirdiği operasyonla bebeklerini dünyaya getirdi. Op. Dr. Canova'ya sezaryen sırasında Yeni Doğan Uzmanı Dr. Mehmet Baki Kara ve Anestezi Uzmanı Dr. Kemal Aslan da eşlik etti.



Erken doğumla dünyaya gelen 3'ü kız, 3'ü erkek altızlardan 5'i yaşama tutunmayı başardı. Halen hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde kuvözde tedavileri devam eden bebekleri İHA görüntüledi. Doktorların ve sağlık görevlilerinin üzerlerine titrediği bebeklerin sağlık durumlarının stabil olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 ay daha kuvözde kalacakları bildirildi.





"6 BEBEĞİMİZİ TEK TEK ÇIKARDIK"



Altızların doğumunu gerçekleştiren Özel Mersin Yenişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haldun Canova, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastamız, Suriyeli, İdlib'den gelen altız gebeliğe sahip, 27 haftalık bir gebeydi. Sancıları vardı, erken doğum eylemi başlamıştı. Muayenesini yaptık ve acil sezaryen kararı vererek doğumu gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 45 dakika sürdü. 6 bebeğimizi tek tek çıkararak yeni doğan uzmanımıza teslim ettik. Annenin genel sağlık tedbirlerini aldık. Anne de şu anda sağlıklı; ameliyatta ya da ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon olmadı, bugün evine taburcu ediyoruz" dedi.



"DÜNYADA ÇOK AZ RASTLANIR BİR SAYI BU. ÇOK MUTLU OLDUM, BİR KAT DAHA HEYECANLANDIM"



Altızları doğurturken yaşadığı duyguları da paylaşan Op. Dr. Canova, "Aslında her zaman heyecanlanıyoruz ama dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Çok az kimseye denk geliyor. Ben de çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım. Bebekler çıkarken de 1, 2, 3, 4 diye 6'ya kadar saydık ve sağlıklı şekilde doğumunu yaptırdık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"BEBEKLERİMİZİN DURUMLARI STABİL. BU DA GÜZEL BİR ŞEY"



Yeni Doğan Yoğun Bakımda bebeklerin tedavilerini üstlenen Uz. Dr. Mehmet Baki Kara da çok farklı bir duygu yaşadıklarının altını çizdi. "Hastanemiz bünyesinde bu doğumu yaptırmış olmak, bebeklerle ilgilenmek çok mutluluk verici bir şey" diyen Uz. Dr. Kara, dünyada çok az rastlanan bir vakayla karşı karşıya olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:



"Deneyimli ekibimizle doğuma girdik ve hızlı bir şekilde müdahale edip, çocukları yeni doğan bakım ünitesine yatırdık. Onlara baktığım için çok mutluyum. Maalesef bir bebeğimizi kaybettik, çünkü kilosu çok düşüktü. Ama diğer 5 bebeğimizi stabilledik, inşallah onları taburcu edeceğiz. Kiloları 730 gramla 650 gram arasında. Bebeklerimizin kiloları gayet iyi. Bebeklerimizi yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda stabil olmaları çok güzel bir şey. Özellikle ilk bir hafta bu bebeklerde kritiktir, bu zamanı da atlatmak üzereyiz, iyi görünüyorlar."



"SURİYE'DEKİ HER KONTROLDE SAYIYI BİR ARTIRDILAR, EN SON 'ALTIZ' DEDİLER"



Altızların Mersin'de yaşayan 30 yaşındaki dayısı Fuvez Beyyese ise çok mutlu olduklarını vurguladı. Hastaneye ve doktorlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Beyyese, "Bebeklerin annesi çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Bu kadar biz de beklemiyorduk, ikiz olabilir diyorduk ama altı olunca çok sevindik. Kız kardeşim gebe kaldığında İdlib'de yaşıyordu. Suriye'de ilk muayeneye gittiğinde birinci ayda 'ikiz' dediler. 15 gün sonra kontrole gitti 'üç' dediler. Her 10 günde bir artırdılar. En son 'altız' olduğunu söylediler. Kardeşim, Türkiye'deki hastaneler daha iyi olduğu için buraya gelmeyi talep etti ve Mersin'e getirdiler" diye konuştu.



Beyyese, Mersin'de üç ablası, annesi ve kendi eşiyle birlikte bebeklere beraber bakacaklarını vurguladı.



"Bebeklerin Suriye'deki 1,5 yaşındaki ağabeylerinin de buraya getirilmesi için destek istiyoruz"



Bebeklerin İdlib'de baba Ahmet Karkour ile birlikte yaşayan 1,5 yaşında bir ağabeyleri olduğunu ifade eden Beyyese, babasının ayağı kesildiği için hastanede yattığını, yeğenine komşuların baktığını anlatarak, "Yanında dedesi, babaannesi, kimsesi yok. Türkiye Hükümetinden, Suriye'deki 1,5 yaşındaki yeğenimin buraya getirilmesi için destek istiyoruz. Annesi oğlunu yanında görmek, çocuklarını birlikte büyütmek istiyor. Biz de çok istiyoruz, inşallah bize yardımcı olurlar" dedi.