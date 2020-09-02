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Trump, Müslümanlar için 'terörist' ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi

Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, sunucusu 'in kovulması gerektiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 23:02 Son Güncelleme: 2.9.2020 23:03 ABONE OL
Trump, Müslümanlar için 'terörist' ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, MSNBC sunucusu Joy Reid'in katıldığı bir yayında "Müslüman teröristler" ifadesini kullanmasını eleştirerek sunucunun kovulmasını talep etti.

Reid, dün katıldığı bir televizyon yayınında Trump ve destekçilerinin radikalleştiğini belirterek, bunun Müslüman ülkelerdeki kişilerin "terörize olmasına" benzediğini söyledi.

Söz konusu yayının ardından Reid'in bu sözlerinin "İslamofobik" ve "ırkçı" olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı, Reid'in Müslümanlar ile terörizmi bağdaştırmasına tepki gösterdi.

Reid'in bu sözlerine son tepki ise Trump'tan geldi.

Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Yeteneksiz Joy Reid, korkunç bir kelime olan 'Müslüman teröristler' ifadesini kullandığı için kovulmalı. MSNBC'de böyle bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Başka kim olsa hızla giderdi." ifadesini kullandı.

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Trump, Müslümanlar için 'terörist' ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi
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