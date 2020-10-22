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Son dakika haberi | Ermenistan'dan büyük skandal! 'ın askerlik fotoğrafı ile algı yapmaya çalıştılar

’nun internet sitesinde bir skandala imza atıldı. ordusu karşısında çaresiz kalan Ermeniler, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor. Ünlü şarkıcı 'ın askerlik fotoğrafı ile yayımladıkları haber ile alay konusu oldular.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:06 Son Güncelleme: 22.10.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermenistan'dan büyük skandal! Serdar Ortaç'ın askerlik fotoğrafı ile algı yapmaya çalıştılar

Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayımlanan bir haberde, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan ordusundan öldürülen askerler içinde göstererek skandala neden oldu.

ALAY KONUSU OLDU!

Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayınlanan haberde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" ve ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç'ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullandı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermenistan, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor.

DAHA ÖNCE DE AYNI YALANA BAŞVURMUŞLARDI

Ermenistan Kamu Radyosu'nun daha önce de Serdar Ortaç'ın başka bir fotoğrafını ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı yayımlanan bir haberde kullanmıştı.

Serdar Ortaç: Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası...

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Son dakika haberi | Ermenistan'dan büyük skandal! Serdar Ortaç'ın askerlik fotoğrafı ile algı yapmaya çalıştılar
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