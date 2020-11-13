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İngiltere Başbakanı Johnson’ın danışmanı istifa etti

’ın ekibinde istifalar art arda gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Johnson'ın iletişim danışmanı Cain'in ardından şimdi de Johnson'ın başdanışmanı ’in görevini bıraktığı açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 21:07 ABONE OL
İngiltere Başbakanı Johnson’ın danışmanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iletişim danışmanı Lee Cain'in ardından şimdi de bir istifa daha geldi.

BAŞDANIŞMANI GÖREVİ BIRAKTI

Johnson'ın başdanışman Dominic Cummings'in görevi bıraktığı açıklandı. İngiliz medyası, Cummings'in Başkanlık Konutu'nu terk ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Dominic Cummings, 'bildiğini okuduğu' gerekçesiyle İngiliz medyasından yoğun eleştiri almıştı.

Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbir kararlarını imzalayan ancak bu kararlara kendisi uymayan Cummings'in bu davranışlarından dolayı istifası isteniyordu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI, DIŞARI ÇIKMIŞTI

Mart ayında koronavirüs testi pozitif çıkan Dominic Cummings, karantina kurallarına uymayarak Durham kentinde yaşayan babasını ziyaret etmiş. Ardından da halkın arasına karışmıştı. Cummings'in bu davranışı yoğun eleştirilere neden olmuştu.

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İngiltere Başbakanı Johnson’ın danışmanı istifa etti
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