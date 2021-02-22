KKTC'de son 24 saatte 16 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 bin 907 test yapıldığını, 11'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını, 31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan ikisinin hava yolu, birinin ise deniz yoluyla ülkeye geldiğini belirten Üstel, iki kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Üstel, toplam vaka sayısının 3 bin 232'ye yükseldiğini ifade ederek 377 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda 3 hastanın bulunduğunu ifade etti.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

RUM KESİMİNDE 131 VAKA

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230'a, vaka sayısı 33 bin 391'e yükseldi.