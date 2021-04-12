Dendias İstanbul’dan sonra Ankara’ya geçecek

Doğu Akdeniz'de Atina'nın maksimalist talepleri sonucu yükselen tansiyon, Türkiye'nin diyalog ve diplomasiyi işaret eden tutumu sayesinde düşüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Salı günü önce İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edecek, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gelecek. Görüşmenin ana gündeminin Ege ve Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ile kıta sahanlığı olması beklenirken, göçmenlere yapılan kötü muamele ve Atina'nın terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destek masaya yatırılacak. Ay sonunda Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs toplantısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Konferansı önerisi ve istişari görüşmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.