CIA'den Donbass krizi ile ilgili son dakika açıklaması! Rusya askeri müdahalede bulunacak mı?

Son dakika haberleri... Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbass krizi, iki ülkenin karşılıklı hamleleri ve açıklamalarıyla her geçen gün artarken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. CIA Direktörü William Burns, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın sınırlı bir askeri müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştığını belirtti.

"BU YIĞINAK ABD'YE SİNYAL VERMEK ÜZERE YAPILMIŞ OLABİLİR"

Burns, Senato'da düzenlenen oturumda, ABD'ye yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının kaygı verici olduğunu ifade eden Burns, bu yığınağın Ukrayna'yı rahatsız etmek veya ABD'ye sinyal vermek üzere yapılmış olabileceğini söyledi. Burns, "O yığınak sınırlı bir askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD'nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durumdur." dedi.