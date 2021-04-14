CIA'den Donbass krizi ile ilgili son dakika açıklaması! Rusya askeri müdahalede bulunacak mı?

Son dakika haberleri... Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbass krizi, iki ülkenin karşılıklı hamleleri ve açıklamalarıyla her geçen gün artarken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. CIA Direktörü William Burns, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın sınırlı bir askeri müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştığını belirtti.
"BU YIĞINAK ABD'YE SİNYAL VERMEK ÜZERE YAPILMIŞ OLABİLİR"
Burns, Senato'da düzenlenen oturumda, ABD'ye yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının kaygı verici olduğunu ifade eden Burns, bu yığınağın Ukrayna'yı rahatsız etmek veya ABD'ye sinyal vermek üzere yapılmış olabileceğini söyledi. Burns, "O yığınak sınırlı bir askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD'nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durumdur." dedi.
Afganistan'a yönelik bir soruya yanıt veren Burns, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin halen tehdit olduğunu ancak ABD topraklarına saldırı düzenleme kabiliyetlerinin kalmadığını dile getirdi. Burns, Afganistan'da terör örgütlerinin kontrol altında alınmasında ABD ordusunun bu ülkedeki varlığının önemli bir rol oynadığını aktararak "ABD ordusunun zamanı geldiğinde çekilmesi, ABD hükümetinin istihbarat toplama ve tehditlere yönelik adım atma kabiliyetini azaltacaktır." dedi.
"ABD VE KOALİSYON KUVVETLERİ ÇEKİLDİĞİNDE..."
Çekilme sonrasında ABD'nin bu ülkedeki kabiliyetinin de yeniden şekilleneceğini kaydeden Burns, Afganistan'ı yeniden inşa sürecinde birçok sorunun merak konusu olduğuna işaret etti.
Burns, çekilme sonrasında Afgan hükümetinin, terörle mücadele kabiliyetinin devam edip etmeyeceğinin ve terör örgütlerinin Afganistan'a savaşçı getirip getirmeyeceğinin birer soru işareti olduğuna dikkati çekerek "Dolayısıyla ABD ve koalisyon kuvvetleri çekildiğinde ciddi bir risk söz konusudur. Biz CIA'da ve diğer ortaklarımızla ABD hükümetinin diğer kurumlarını bu konuda stratejik uyarımızı yapmak üzere çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"KIRIM'IN İLHAKINDAN BU YANA EN BÜYÜK YIĞINAK"
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO savunma bakanları ve dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağını da ele alındığını belirten Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'teki ilhakından bu yana Rusya'nın yaptığı en büyük yığınak olduğunu kaydetti.
RUSYA'YA UYARI: SALDIRGAN TAVRINA SON VER
NATO müttefiklerinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam destek vermekte olduğunu belirten Stoltenberg, "Rusya'ya gerginliği derhal düşürmesi, saldırgan tavrını bırakması ve uluslararası taahhütlerine uyması çağrısında bulunmaktadır. Bugünkü toplantı, birliğimizin önemli bir göstergesidir. Karmaşık ve rekabetçi bir dünyada NATO'yu güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.