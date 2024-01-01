360 bin konutu haritadan sildi

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının yol açtığı yıkımı, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaşananlara benzetirken İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında 290 bin konut ve 285 eğitim kurumunun kısmen, 65 bin konut ve 117 cami ile 92 okul ve üniversitenin ise tamamen yıkıldığı, 126 hükümet binasının büyük ölçüde zarar gördüğü, 23 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 104 ambulansın kullanılamaz hale geldiği ve 208 caminin kısmen zarar gördüğü aktarıldı.