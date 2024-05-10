650 tonluk treni 1.5 metre çekti

St. Petersburglu Rus atlet Denis Vovk, 650 tonluk Sapsan trenini yerinden oynatmayı başararak yeni bir rekor kırdı. RJD'nin katılımıyla organize edilen etkinlikte Vovk treni 37 saniyede 1.48 metre ilerletmeyi başardı. Atlet raylarda ilerleyebilmek için yardımcı bir merdiven kullandı. Rus basınına konuşan Denis Vovk, rekorunun tescili için Guinness'e başvuracağını söyledi. Ancak Moskviçmag dergisi, rekorlar kitabına göre Slovakyalı atlet Yuri Barbarik'in 1999'da yerinden oynatmayı başardığı trenin ağırlığının 1000 ton olduğunu aktarıyor.