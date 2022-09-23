ABD istihbaratı: Rus ordusu çöktü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi büyük tartışma yaratırken ABD istihbaratı dikkat çeken bir iddiada bulundu. CNN televizyonu, ABD istihbaratına yakın kaynaklara göre Ukrayna'nın taarruzu karşısında Rus ordusu içinde büyük bir bölünme yaşandığını aktardı. Rus askerlerin gelen emirlerle ilgili şikâyet ettiğini aktaran kaynaklar, komutanların nereye odaklanılacağı konusunda sürekli anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. Birçok Rus askerlerin ise cephe hattından kaçtığı öne sürüldü. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby de son açıklamasında "Putin mücadele ediyor ama morali çok bozuk. Askerden kaçanlarla ilgili sorunları var ve yaralıları yeniden savaşa göndermeye çalışıyor" dedi. Batı medyası da seferberlik ilanını Rus ordusunun başarısızlığı olarak yorumladı.BİRLEŞMİŞ Milletler'e (BM) bağlı Bağımsız Uluslararası Ukrayna Araştırma Komisyonu, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da savaş suçları işlendiği sonucuna vardı.