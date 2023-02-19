ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’nin füze denemesine misilleme

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, tatbikatta F-16 , F-35A ve F-15K savaş uçaklarının yanı sıra "B-1B" bombardıman uçaklarının da yer aldığını açıkladı.

ABD'NİN KORE YARIMADASI'NDAKİ KARARLILIĞI

Açıklamada, tatbikatın Güney Kore ve ABD'nin birleşik savunma kapasitesi ve ittifakın savunmasının "ezici" gücüne işaret ettiği aktarıldı. Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze fırlatmasına karşılık yapılan söz konusu tatbikatın, ABD'nin Kore Yarımadası'nın savunmasına yönelik kararlılığını da vurguladığı belirtildi.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMESİ

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin dün erken saatlerde Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını bildirmişti.

Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini "şiddetle" kınadığını belirtmişti.

2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana ikinci deneme olarak kayda geçmişti.