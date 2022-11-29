ABD’den Ukrayna’ya dev yardım paketi

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları devam ederken, kışın yaklaşması ile ABD, Ukrayna'ya enerji altyapısını desteklemek için 53 milyon dolarlık yardım paketi sağlayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik devam eden acımasız saldırılarının ortasında, Dışişleri Bakanı Blinken bugün Bükreş'teki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen G7 toplantısında ABD hükümetinin elektriğin sağlanmasını desteklemek için 53 milyon dolardan fazla yardımda bulunduğunu duyurdu" denildi.



Açıklamada, söz konusu yardım paketinin dağıtım trafoları, devre kesiciler, parafudrlar, ayırıcılar ve diğer önemli ekipmanları içereceği belirtilerek, "Bu ekipmanlar, Ukraynalıların kışı atlatmasına yardımcı olmak için acil durumlarda Ukrayna'ya hızla teslim edilecek" denildi.

Söz konusu yardım paketinin Rusya'nın saldırılarından etkilenen yerel belediyelere acil durum elektriğinin ve ısısının geri getirilmesine yardımcı olmak için jeneratörler ve diğer ekipmanlara verilen 55 milyon dolarlık desteğe ek olarak verildiğine dikkat çekildi.

