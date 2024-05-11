AB’den katil İsrail’e Refah uyarısı: Kabul edilemez

Kalıcı ateşkesin sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiğini belirten Michel, AB'nin, bölgede kalıcı ve adil barışın sağlanması için iki devletli çözüme bağlılığını yineledi.

Michel, "Birleşmiş Milletler kararında da belirtildiği üzere İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana var olacak bir Filistin devletinin kurulması bu açıdan kilit önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.