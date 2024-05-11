ABD’nin Refah oyunu

DERTLERİ BAŞKA

Biden, Refah'a büyük bir kara harekatı başlatması halinde İsrail'e top mermisi ve başka silahların sevkiyatının durdurulacağı uyarısını yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise "İsrail'e silah sevkiyatları hâlâ yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyor" dedi.

ABD, yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a olası büyük ölçekli askeri operasyonun, İsrail'in dünyadaki konumunu daha da zayıflatacağını ve bölgedeki müttefikleriyle arasını açabileceğini bildirdi. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının ardından kaçanlar için "zorla yerinden edilme" ifadesini kullanmıştı. 'Zorla yerinden edilme' savaş suçu sayılıyor. Bundan dolayı BM'nin sonraki açıklamalarında sadece "yerinden edilme" denildi.