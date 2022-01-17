Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Abu Dabi’de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü
Giriş Tarihi: 18.1.2022

Abu Dabi’de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü

Abu Dabi’de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi. Abu Dabi polisi, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Abu Dabi’de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA