Abu Dabi’de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri
(BAE) polisi, Abu Dabi
'de düzenlenen şüpheli insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi. Abu Dabi polisi, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri
, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.