Almanya, baskının gerekçesini açıklamadı

SABAHGazetesi'nin Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ın evlerine düzenlenen baskınla ilgili Darmstadt Savcılığı sessizliğini koruyor. SABAH Gazetesi'nde yayınlanan iki haberle ilgili olarak yapılan baskın konusunda savcılık açıklama yapmaktan kaçınıyor. Savcılığın, eldeki sözde bilgi ve belgelerin yeterli olmadığı için baskını haklı gösterecek nedenler bulmak umuduyla zaman kazanmaya çalıştığından şüphe ediliyor. Asıl sorun da burada başlıyor.Savcılık, ortada olsa dahi bir basın suçu işlenmiş olabileceğini gözardı edip doğrudan iki gazetecinin evini basmayı tercih etti. Bazı hukukçular, savcılığın bu şekilde olayı "basın özgürlüğü" kapsamında görülmemesi için "kişisel bilgilerin paylaşılması" üzerinden yürütmeye çalıştığını tahmin ediyor. Savcılığı harekete geçiren 126a maddesi ise ilk kez SABAH için uygulanıyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Almanya'da hiçbir şekilde bu yasaya dayanarak bir soruşturma yürütülmedi. Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bir gazetecinin maruz kaldığı muameleye anında tepki gösteren Alman siyasiler ise bu olay karşısında sessizliğini koruyor. Alman hükümeti de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmaktan kaçındı. FRANKFURT